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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

علوم حلوان: طبقنا امتحانات الميد تيرم لقياس استيعاب الطلاب وتدريبهم

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت كليات جامعة حلوان انتهاء امتحانات الميد تيرم للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجامعي 2022 - 2023 ، علي ان تستكمل باقي الكليات الامتحانات ، باغلب الكليات ابتداء من الاربعاء ٢٦ الريل ٢٠٢٣ ، وفقا  لقرارات المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وصرح الدكتور عماد أبو الدهب، عميد كلية العلوم بـجامعة حلوان، بأن امتحانات الميدتيرم مضت دون وجود أية مشكلة على وجه الإطلاق حتى الآن. 

وكشف عميد كلية العلوم أن الامتحانات تمت بالكلية حضوريًا بالجامعة بنظام الامتحان المقالي وليس بنظام الأونلاين، لأن الكلية عملية ويجب على الطلاب تطبيق ما يدرسونه، حيث إن المقررات النظرية قليلة. 

وقال الدكتور عماد أبو الدهب إن امتحانات الميدتيرم هي مقياس لمدى استيعاب الطالب خلال الفترة منذ بداية الفصل الدراسي الثاني، ليتمكن من تعديل مستواه، وإن تطبيقها يهدف لإعداد أجيال متفوقة قادرة على تحقيق التنمية. 

وأكد عميد كلية العلوم جامعة حلوان، أنه كان يتم يوميا تعقيم المدرجات والقاعات بالكلية وتطهيرها جيدًا، حرصا على سلامة الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وأنه يتم يوميا التنبيه أيضًا على الطلاب بارتداء الكمامات، واستخدام الحكول طوال الوقت، حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

 

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