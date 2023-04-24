رئيس جامعة القاهرة يهنئ القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة عيد تحرير سيناء

رئيس جامعة القاهرة يهني القائد الاعلى للقوات المسلحة بمناسبة عيد تحرير سيناء

هنأ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة بأسم العاملين و اعضاء هيئة التدريس و الطلاب بالجامعة ، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية و القائد الأعلى للقوات المسلحة و الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع و الانتاج الحربي و الفريق أسامة عسكر رئيس الأركان و قيادات ورجال القوات المسلحة ، و ذلك بمناسبة حلول الذكرى الحادية و الأربعين لتحرير سيناء وعودتها إلى حضن الوطن .

وتقدم الدكتور محمد الخشت، بخالص التهنئة إلى أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود، والشعب المصري، بمناسبة ذكرى استعادة مصر كامل ترابھا الوطني بعد ملحمة انتصار السادس من أكتوبر ومعركة نضال وكفاح طویل خاضته مصر على كل الجبھات لتحریر سیناء، داعيًا الله أن يحفظ مصر وشعبها ورجال قواتها المسلحة.