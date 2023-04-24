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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس 24 عاطلا لحيازاتهم مواد مخدرة بالقليوبية

متهمين - صورة ارشيفية
متهمين - صورة ارشيفية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس 24 عاطلا 4 أيام على ذمة التحقيق بعد ضبطهم بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية ، كما امرت بالتحفظ على المضبوطات وارسالها الى المعمل الجنائى لفحصها.

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ضبط 24 متهما بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية بالقليوبية

وتمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط 24 عاطلًا خلال حملة أمنية موسعة بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، بينها الحشيش والهيروين والشادو البودر والأقراص المخدرة.
تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا يفيد بشن حملة مكبرة على الخارجين عن القانون من مروجي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية.
وأسفرت الحملة عن ضبط 24 عاطلا بالقناطر الخيرية، وطوخ، وبنها، وشبرا الخيمة، والخانكة، وقليوب، وكفر شكر، وقها، وشبين القناطر، والخصوص، والعبور" وضبط بحوزتهم 3 أسلحة نارية، وعدد من الطلقات من ذات العيار، وكمية من المواد المخدرة المتنوعة "الهيروين، والحشيش، البانجو، الاستروكس، الشادو، والأيس، وأقراص مخدرة، والبودر".
وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه الحملات أقروا جميعا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار وتحررت المحاضر اللازمة وجرى عرضها على النيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الوقائع.

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