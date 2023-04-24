ناجي الشهابي: مصر استطاعت إجلاء مواطنيها من السودان بشكل سريع ومحكم

أكد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، أن مصر لديها القدرة فى التعامل السريع والمحكم مع ملف عودة المصريين من السودان وتأمين عملية الإجلاء لهم، فمصر أكدت من خلال رعايتها لابنائها فى الخارج إنها دولة كبيرة ولديها من يساعدون أن يمروا بهذه الأزمة بنجاح.

وذكر "الشهابي"، خلال مداخله هاتفية ببرنامج" صباح الخير يا مصر " المذاع على فضائية "الأولى" ان مصر أيضا كان لها الدور الواضح والتحرك السريع فى إجلاء أبنائها المصريين من الصين وأوكرانيا وأفغانستان وقت "جائحة كورونا" فنجاح الدولة المصرية فى التعامل مع المشكلات والأزمات كان مضربا للأمثال.

وأشار رئيس حزب الجيل، إلى أن مصر لم تنجح فقط فى إجلاء مواطنيها المصريين عن طريق البر فقط، بل نجحت من خلال خطة تنفيذ محكمة، أن تستعيد الأطقم الجوية المتواجدة فى السودان أثناء وجودهم فى مهمة تدريبية فى الأحداث الأخيرة.

وأوضح الشهابي، أن النجاح العظيم من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي والمخابرات الحربية وأيضا وزارة الخارجية فى خطة إجلاء المواطنين المصريين في السودان، حيث أعلنت الخارجية إجلاء 436 مصري من السودان، مضيفا أن مصر الجارة الكبري للسودان وتم إجلاء رعاياها بشكل سلمي ومنظم ودقيق، فهي لا تريد أن تصعد المسائل لان هناك ما يربطنا بروابط اخوية بين مصر والسودان.

دول العالم تتسارع لإجلاء رعايها من السودان



وأختتم، أن العالم أجمع قرر أن يستعيد رعاياه، وأيضا ساهموا فى مساعدة مصر لإجلاء رعاياها المصريين، فكثير من الدول قررت التعاون مع مصر فى إجلاء مواطنيها منهم المانيا وقبرص واليونان، فعلاقات مصر الوطيدة بالسودان، ساعدها أن تسعيد رعايا منها بشكل سلمي وأمن.