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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصري من ذوي البصيرة يحصد المركز الأول بالمسابقة الهاشمية لحفظ القرآن بالأردن

الشيخ نادي سعد جابر
الشيخ نادي سعد جابر

قال الشيخ نادي سعد جابر من ذوي البصيرة إنه حصد المركز الأول بالمسابقة الهاشمية لحفظ القرآن بالأردن بعد منافسة كبيرة ضمت مشاركين من 45 دولة مختلفة، وجرى ترشيحه للمشاركة في المسابقة عقب حصوله على المركز الأول في مسابقة القرآن الكريم لذوي الاحتياجات الخاصة والتي نظمتها وزارة الأوقاف العام الماضي، حيث كرمه الرئيس عبدالفتاح السيسي.


وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي، أنه بدأ في حفظ القرآن الكريم في عمر 5 أعوام بمساعدة أسرته وجده لوالدته حتى نجح في حفظ القرآن الكريم في عمر 7 سنوات، والتحق بالأزهر الشريف وأتم حفظ القرآن بالقراءات السبع في الثانية عشرة من عمره. 


وتابع، أنه تفوق دراسيا مثلما كان متفوقا في حفظ القرآن الكريم وحصل على المركز الثاني في الشهادة الإعدادية في الأزهر الشريف على مستوى الجمهورية، والثاني في الشهادة الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية، ليلتحق بكلية الشريعة والقانون وتخرج منها وشارك في مسابقات محلية ودولية عديدة في حفظ القرآن الكريم.


 

حفظ القرآن السيسي القران الكريم وزارة الأوقاف الأردن

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