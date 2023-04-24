جامعة حلوان تستعد لامتحانات نهاية العام.. كلية تمريض تمنع الهواتف المحمولة وبدء امتحانات علوم أول يونيو

كليات جامعة حلوان تكشف الاستعداد لامتحانات نهاية العام الدراسي

علوم حلوان : بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بداية يونيو

تمريض حلوان تكشف منع الهواتف المحمولة بالامتحانات

يستعد حاليا طلاب جامعة حلوان لخوض امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 2023 تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى ، حيث يترقب جميع الطلاب إعلان جداول الامتحانات منتصف مايو 2023 تمهيدا لبدء الامتحانات نهاية مايو .

و كشف عمداء كليات جامعة حلوان الي انه جاري العمل على إعداد جداول الامتحانات المقترحة للطلاب و عرضها عليهم لسماع ارائهم و سرعة الانتهاء من الجداول النهائية في اقرب وقت لتتناسب مع الطلاب .

وصرحت الدكتور صفاء صلاح عميدة كلية التمريض بحلوان بدء استعدادها لامتحانات الفصل الدراسي الثاني و اعلان الجداول منتصف مايو 2023.

ونوهت عميدة تمريض حلوان هناك محظورات على الطلاب يجب تجنبها خلال أداء الامتحانات حتى لا يعرض الطالب نفسه لأي عقوبة، مبينة أنه يجب على الطالب عدم استخدام الهاتف المحمول أو سماعات البلوتوث، ولا بد من وجود الكارنيه الخاص بالطالب أو ما يثبت قيده بالجامعة.

ودعت عميدة كلية التمريض بـ جامعة حلوان، جميع الطلاب إلى عدم حدوث شغب أو متضايقات أثناء أداء الامتحان حتى لا يتم عمل محضر غش، متابعة: سيتم التنبيه على الطلاب بارتداء الكمامات واستخدام الكحول طوال الوقت مع مراعاة التباعد الاجتماعي، حفاظًا على صحتهم جميعًا.

و كشف الدكتور عماد ابو الدهب عميد علوم حلوان عن اعداد الكلية لجداول مبدئية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني و اعلانها على الصفحة الرسمية للكلية لتلقي اراء الطلاب و اعتراضاتهم لاعداد جداول امتحانات تناسبهم ، على ان تبدء الامتحانات بداية يونيو 2023 .

وكشفت جامعة حلوان لطلاب عقوبات الغش والشغب خلال لجان امتحانات الجامعات ومن هذه العقوبات :

- أعمال الشغب بالامتحانات تصل للفصل من الجامعة "ترم دراسي كامل".

- كل طالب يعثر معه على أى مواد لها علاقة بالمقرر موضوع الامتحان يخرج من قاعة الامتحان ويعدّ امتحانه لاغيًا في المقرر الذي ارتكبت فيه المخالفة و يحال إلى لجنة الانضباط، وفى حال ثبوت المخالفة يحرم من دخول امتحان المقررات التى تليه ويعطى فيها درجة الصفر.

- يحق للعميد أو من ينوب عنه أو رئيس القاعة أن يفتش الطالب أو يأمر بتفتيشه إذا وجدت قرائن قوية تدعو إلى الاشتباه بأن فى حيازة ذلك الطالب ما له علاقة بالمقرر موضوع الامتحان.

- أن يعاقب الطالب بالفصل من الجامعة إذا ثبت انتحال شخصية غيره بقصد أداء الامتحان عنه، وكذلك الطالب الذي أدخل شخصًا بدلًا عنه لهذه الغاية ويحال كل منهما الى القضاء.

- كل طالب يحاول الغش بأية صورة كانت أو يضبط وهو يغش في الامتحان يخرج من قاعة الامتحان، ويعدُّ امتحانه لاغيًا في المقرر الذى ارتكب فيه المخالفة ويحال إلى لجنة الانضباط، وفى حال ثبوت الغش يلغى امتحانه فى جميع مقررات الدورة الامتحانية ويعطى درجة الصفر، ويعاقب بالحرمان من التقدم إلى الامتحان فى أربع دورات امتحانية على الأكثر، وذلك وفقًا للقواعد التي يضعها مجلس التعليم العالى.

- وإذا كرر الطالب المخالفة يخرج من قاعة الامتحان ويعدُّ امتحانه لاغيًا فى المقرر الذي ارتكب فيه المخالفة ويعطى فيه درجة الصفر.

- ويتم إخراج الطالب من قاعة الامتحان في الحالات السابقة من قبل العميد أو من ينوب عنه أو رئيس القاعة، ويعدُّ الأستاذ الممتحن في الامتحانات العملية رئيسًا للقاعة ، يترتب على إلغاء الامتحان بطلان الشهادة وسحبها من حاملها إذا كانت قد منحت قبل كشف الغش أو كشف المشاركة فيه، وفى جميع الأحوال ينظم ضبط بالحادث ويقدم إلى العميد.