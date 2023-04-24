موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2023.. وحقيقة ترحيلها

أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرارًا لتحديد موعد إجازة عيد تحرير سيناء وعيد الفطر المبارك، بأن تكون الفترة من يوم الخميس الموافق 20 من شهر إبريل الجاري حتى يوم الثلاثاء الموافق 25 من شهر أبريل الجاري إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء.

وبناء عليه يكون موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2023، وفق إعلان مجلس الوزراء، في وقت سابق، مع إجازة عيد الفطر المبارك وأن عطلة المناسبتين من يوم الخميس 20 أبريل إلى الثلاثاء 25 أبريل.

ويحل علينا غدًا الثلاثاء الموافق 25 أبريل، ذكرى تحرير سيناء، وهو اليوم الذي انسحب فيه آخر جندي صهيوني واستردت مصر أرض سيناء.

أما فيما يتعلق بترحيل إجازة عيد تحرير سيناء لنهاية الأسبوع، وهو ما انتشر على مواقع السوشيال ميديا أن إجازة عيد تحرير سيناء تم ترحيلها إلى الخميس المقبل، فلم يصدر مجلس الوزراء أي قرار يتعلق بهذا الأمر.

الإجازات الرسمية

وضم شهر أبريل الجاري، العديد من الإجازات الرسمية المدفوعة الأجر، وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، منها إجازة شم النسيم يوم الاثنين الماضى، وإجازة عيد الفطر المبارك التى بدأت الخميس 20 ابريل ومستمرة حتى اليوم الاثنين، وأخيرا موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2023، المقررة غدا الثلاثاء.