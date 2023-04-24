نشكر مصر.. بيان عاجل من رئيس الوزراء الباكستاني بعد إجلاء رعاياه من السودان

قدم رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، الشكر للجهود المبذولة من السلطات المصرية وأيضاً السعودية والتركية، التي ساعدت بلاده في إجلاء الرعايا الباكستانيين من السودان.

وصدر بيان عن مكتب رئيس الوزراء الباكستاني، اليوم الاثنين، جاء فيه أن خطة الطوارئ الحكومية للإجلاء الآمن للباكستانيين من السودان، تحت إشراف شهباز شريف تمت بنجاح.

وتابع أن "نحو 427 باكستانيًا وصلوا إلى بورتسودان، وسيخرجون إلى باكستان، حيث تم البدء في عملية إعادة هؤلاء الباكستانيين عبر رحلات جوية خاصة، فيما تقدم الدول الصديقة والبعثات الباكستانية في المنطقة المساعدة في إجلاء الباكستانيين".

وأضاف "سيتم نقل الباكستانيين إلى أماكن أكثر أمانًا من خلال مجموعات صغيرة من الخرطوم".