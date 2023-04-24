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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحمل دبلوماسيين كوريين..

وصول طائرة إجلاء سعودية من السودان إلى قاعدة الملك عبدالله الجوية

السعودية علم
السعودية علم

وصلت طائرة إجلاء سعودية تحمل 29 دبلوماسياً كوريا إلي قاعدة الملك عبد الله الجوية بجدة في أول عملية إجلاء جوي للسعودية من السودان حسب ماذكرت وسائل إعلام سعودية .

وفي سياق متصل أعربت وزارة الخارجية اللبنانية وسفارة اليمن في الخرطوم عن شكرها وتقديرها للمملكة لجهودها في إجلاء المواطنين اليمنيين واللبنانيين من السودان إلى جدة.

وأكدت سفارة اليمن في الخرطوم أن ما قامت به المملكة أسهم في اكتمال إجلاء اليمنيين ممن رغبوا في العودة لبلادهم، مشيرة إلى أن عملية الإجلاء تمت في المناطق المتأثرة بالصراع في السودان، وسيتم إعلان مواعيد وأماكن إجلاء أخرى من ولاية الخرطوم.

وأعلنت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية أن 52 شخصاً ممن تم إجلاؤهم من الخرطوم غادروا اليوم (الإثنين) مدينة بورتسودان على متن سفينة للبحرية الملكية السعودية، وهم في طريقهم الآن إلى مدينة جدة.

وتابعت الوزارة، في بيان لها اليوم :"لم يكن وصولهم المنتظر إلى بر الأمان ممكنا لولا مساعدة المملكة العربية السعودية، وبهذه المناسبة يتقدم وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب بخالص الشكر لقيادة المملكة ممثلة بوزير خارجيتها الأمير فيصل بن فرحان والسفير السعودي في السودان ومعاونيهم".

وثمنت الوزارة كافة التسهيلات والمساعدة التي قدمتها خلية الأزمة السعودية لإجلائهم، واستقبالهم كضيوف في مدينة جدة، تمهيدا لعودتهم إلى وطنهم بالسرعة المرجوة.

يذكر أن المملكة نجحت في إجلاء مواطنيها ورعايا دول أخرى من السودان إلى جدة، وذلك تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

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