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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بينهم امرأتان وطفلان.. العثور علي 30 جثة متعفنة قبالة سواحل تونس

ارشيفي
ارشيفي

نجحت وحدات مناطق الحرس البحري بصفاقس وقرقنة والمهدية في العثور على 30 جثة آدمية متعفّنة لفظتها أمواج البحر، من بينهم جثتان لامرأتين وجثتان أخريان لطفلين.

كما انتشلت وحدات المنطقة البحرية بقابس جثة متعفنة لامرأة، وفق ما ورد على الصفحة الرسمية للناطق باسم الحرس الوطني.

وأضاف البلاغ أنّ هذه الجثث تعود إلى أشخاص من بلدان إفريقية جنوب الصحراء، حسب المعاينة الأولية حيث تمّت إحالتهم الى الطب الشرعي بالمستشفيات الجهوية بالمكان.

وكان وكيل الجمهورية والناطق الرسمي للمحكمة الابتدائية صفاقس 1 فوزي المصمودي، أكّد في تصريح لموزاييك أمس الأحد، أنّ البحر لفظ خلال يوميْ العيد ما يفوق الـ 11 جثة لمهاجرين غير نظاميين، وذلك على مستوى السواحل الشمالية لصفاقس، حيث معتمديتا العامرة وجبنيانة. 

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