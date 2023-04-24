ضابط مخابرات أمريكي يعلن موعد نهاية حرب أوكرانيا.. ومفاجأة بشأن الهجوم المضاد

قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، إن الهجوم الجيش الأوكراني المضاد لن يحدث حتى منتصف الصيف بسبب نقص المعدات العسكرية اللازمة لذلك.

وقال ريتر: "لن يتمكن الجيش الأوكراني من شن أي نوع من الهجوم حتى شهر يوليو تقريبًا. وقد ألمحت الحكومة الأوكرانية نفسها إلى ذلك، قائلة إنه قد يتعين عليهم الانتظار حتى قمة الناتو في يوليو لإقناع الحلف بتوفير أنواع جديدة وأكثر حداثة من الأسلحة”.

وأوضح أن “هذا سيعطي مزيدًا من الوقت لطحن وحدات القوات المسلحة الأوكرانية، التي كانت تستعد لمهاجمة المواقع الدفاعية الروسية”.

موعد نهاية الحرب

وقال ريتر، إن الحرب ستنتهي بنهاية الصيف، لأن الجيش الأوكراني سيكون قد فقد القدرة على مقاومة جدية بحلول ذلك الوقت.