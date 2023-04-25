ماذا يفعل من نسي زكاة الفطر وما كفارتها.. علي جمعة يجيب

حكم من نسي زكاة الفطر وهل خرج وقتها بعد العيد؟ .. زكاة الفطر واجبة على كل مسلم، ويأثم تاركها وتبقى دينا في رقبته، ولها وقت يجب أداؤها فيه، ويحرم تأخيرها عنه إلا لعذر، منبها على أن الذي عليه جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة وهو قول الحسن بن زياد من الحنفية أن وقت وجوب أداء زكاة الفطر مضيق، فمن أداها بعد غروب شمس يوم العيد دون عذر كان آثما وكان إخراجها في حقه قضاء.

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن كفارة من نسي زكاة الفطر تكون بثلاثة أمور تخلصك من هذا الإثم، وهي: « إخراجها ، والاستغفار، والتوبة».

ماذا يفعل من نسي زكاة الفطر ، حيث إن زكاة الفطر لا تسقط بعد خروج وقتها، لأنها حق واجب للفقراء في ذمته، فلا يسقط عنه إلا بالأداء، لذا يجب على من أخرها أن يخرجها ويستغفر ويتوب إلى الله تعالى ، وتعد هذه الأمور الثلاثة هي كفارة تأخير زكاة الفطر عن وقتها، وينبغي العلم أن إثم تأخير زكاة الفطر منوط بالاختيار والعمد والاستطاعة، فمن كان غير قادر، أو كان ناسيا فيجب عليه إخراجها قضاء عند الجمهور، وأداء عند الحنفية مع ارتفاع الإثم عنه.

زكاة الفطر يجب إخراجها قبل صلاة العيد ؛ لما روى أبو داود (1609) وابن ماجه (1827) عن ابن عباس رضي الله عنه قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات».