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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الصحة السودانية: نرحب بأي مساعدات دولية لتقديم الخدمات الطبية

صدى البلد

كشف الدكتور محمد ابراهيم المتحدث باسم الصحة السودانية،  تفاصيل الأوضاع الطبية السودانية، قائلا:"نرحب بأي مساعدات دولية لتقديم الخدمات الطبية".

أوضح خلال مداخلة هاتفية بقناة "القاهرة الاخبارية"،:" مجموع عدد حالات المصابين حتي الآن  الفين و70 حالة وهذه الارقام تعبر عن مدي جاهزية الطاقم الطبي".

وأضاف،:" عدد الوفيات 151 حالة وفقا لأرقام وزارة الصحة والحالات موثقة جميعها بولاية الخرطوم، لافتا إلي أن الاشتباكات بولاية الخرطوم استمرت 4 أيام.

وأكمل:" ولاية الخرطوم شهدت أكبر عدد من الضحايا والاصابات منذ بدء الاشتباكات، مضيفا:" عدد المستشفيات العاملة حاليا في السودان كاف لتوفير الخدمات الطبية للمصابين".

وزارة الصحة السودان اشتباكات الخدمات الطبية محمد ابراهيم

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