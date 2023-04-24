الصحة السودانية: نرحب بأي مساعدات دولية لتقديم الخدمات الطبية

كشف الدكتور محمد ابراهيم المتحدث باسم الصحة السودانية، تفاصيل الأوضاع الطبية السودانية، قائلا:"نرحب بأي مساعدات دولية لتقديم الخدمات الطبية".

أوضح خلال مداخلة هاتفية بقناة "القاهرة الاخبارية"،:" مجموع عدد حالات المصابين حتي الآن الفين و70 حالة وهذه الارقام تعبر عن مدي جاهزية الطاقم الطبي".

وأضاف،:" عدد الوفيات 151 حالة وفقا لأرقام وزارة الصحة والحالات موثقة جميعها بولاية الخرطوم، لافتا إلي أن الاشتباكات بولاية الخرطوم استمرت 4 أيام.

وأكمل:" ولاية الخرطوم شهدت أكبر عدد من الضحايا والاصابات منذ بدء الاشتباكات، مضيفا:" عدد المستشفيات العاملة حاليا في السودان كاف لتوفير الخدمات الطبية للمصابين".