وصول المصريين من السودان| مواطن: نحمد ربنا على النعمة اللي إحنا فيها

تقدم مواطن مصري عائد من السودان، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي وللدولة المصرية والقوات المسلحة ، على جهودهم في إعادة المصريين من دولة السودان.



وقال المواطن، في لقاء مع قناة اكسترا نيوز ، مساء اليوم الاثنين :"نحمد ربنا على النعمة اللي إحنا فيها، وخصوصا لما نشوف اللي بيحصل حوالينا في العالم ، ونحمد ربنا على الجيش، والدولة في ضهرنا وتحمينا لأننا مصريين".

وعرضت قناة اكسترا نيوز، بثا مباشرا، اليوم الاثنين، للحظة وصول الجنود المصريين من السودان، وذلك في ظل الأحداث الجارية في دولة السودان الشقيق.

ووصلت منذ ايام الدفعة الأولى من الجنود المصريين من السودان على متن طائرة عسكرية.