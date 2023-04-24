100 ألف زائر لـ حديقة الحيوان في رابع أيام عيد الفطر

شهدت حديقة الحيوان بالجيزة طوابير من الزوار لأول مرة بأعداد تتجاوز الآلاف لأول مرة في ختام رابع أيام عيد الفطر المبارك.

100 ألف زائر في اليوم الرابع من أيام عيد الفطر

توافد المواطنون باعداد تجاوزت 100 ألف زائر في اليوم الرابع من أيام عيد الفطر ليصل اجمالي عدد زوار حديقة الحيوان خلال 3 أيام لأكثر من 350 الف زائر .

استقبلت حديقة الحيوان بالجيزة، اليوم، 100 ألف زائر فى رابع أيام عيد الفطر منذ التاسعة صباحا بتذكرة 5 جنيهات للمصريين، و20 جنيها لغير المصريين .

أكبر حديقة للحيوانات فى مصر والشرق الأوسط

وحديقة الحيوان بالجيزة هى أكبر حديقة للحيوانات فى مصر والشرق الأوسط، وأول وأعرق حدائق الحيوانات فى أفريقيا، تأسست عام 1891 وكانت تسمى" جوهرة التاج لحدائق الحيوان فى إفريقيا"، و تبلغ مساحتها نحو 80 فدانا، وتوجد على الضفة الغربية لنهر النيل و تضم جداول مائية وكهوف بشلالات وجسور خشبية، وبحيرات للطيور المعروضة، كما تضم متحفاً تم بناؤه في عام 1906 وبه مجموعات نادرة من الحيوانات والطيور والزواحف المحنطة، ويقدر عدد زوارها بنحو مليونى زائر سنويا.

تقع حديقة الحيوان بالقرب من الضفة الغربية للنيل بالجيزة وطرفها الشمالى يطل علي المبانى الرئيسية لجامعة القاهرة ، وهي في نفس الوقت قريبة من وسط القاهرة، إذ تربطها بها مواصلات سهلة سريعة، وساعد طقس مصر المعتدل وموقعها الممتاز فى المحافظة علي حيوانات مختلف المناطق بدون حاجة إلي تكييف درجة الحرارة بالتدفئة أو التبريد فأصبحت حديقة الحيوان بالجيزة أكبر معرض لحيوانات وطيور القارة السمراء.

ويقام حول الحديقة سور به 4 بوابات غير باب الإدارة الخاص بالموظفين بوابة رقم " 1" ، وأفخمها الباب الرئيسي الواقع في شارع الجيزة ومنقوش على جدرانه ضروب من الحيوان والنبات تُمثل قارات العالم. ‎

وقال الدكتور محمد رجائي رئيس الادارة المركزية لحدائق الحيوان، في تصريحات، اليوم، إن أهم ما يميز الاحتفال بعيد الفطر العام الحالي داخل حديقة الحيوان هو تكدس أعداد الزائرين بصورة ملفتة ومفارقة لا يعرف أسبابها أحد لكن تحولت الحديقة إلى ملتقي الآلاف من الزوار.