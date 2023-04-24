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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد اصطدامها.. هبوط الرحلة رقم FZ 576 في مطار دبي الدولي

هبط طائرة - ارشيفي
هبط طائرة - ارشيفي

أفادت صحيفة الاتحاد الاقتصادي الإماراتي بأن رحلة فلاي دبي رقم FZ 576 القادمة من مطار كاتماندو تهبط بسلام في موعدها في مطار دبي الدولي بعد أن اصطدم طائر بمحركها أثناء إقلاعها.
 

وكان قد أكد متحدث باسم فلاي دبي أن الرحلة رقم 576 FZ القادمة من مطار كاتماندو في نبيال تواصل التحليق بشكل طيبيعي في طريق عودتها إلى مطار دبي الدولي بعد أن تعرضت للاصطدام بطائر اثناء الاقلاع، وذلك بعد أن تم اتخاذ الاجراءات اللازمة للتأكد من أمن وسلامة الطائرة، حيث من المنتظر وصولها في تمام الساعة 12:14 بعد منتصف الليل.
ويظهر موقع فلايت رادار مواصلة رحلة فلاي دبي رقم FZ 576 القادمة من مطار كاتماندو في نيبال إلى مطار دبي الدولي  بصورة طبيعية.
وكانت هيئة الطيران المدني النيبالية أكدت بعد دقائق من إقلاع رحلة فلاي دبي رقم FZ576 المتجهة من مطار كاتماندو إلى دبي نجاح طاقم الطائرة في اتخاذ الإجراءات القياسية المتبعة في مثل هذه الحالات ومواصلة الرحلة من دون الحاجة إلى العودة إلى مطار الإقلاع.

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