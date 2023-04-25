قرارات عاجلة لتجنب تكرار اخطاء صرف مرتبات المعلمين .. تفاصيل

أصدرت الادارات التعليمية قرارات عاجلة ، لتجنب تكرار اخطاء صرف مرتبات المعلمين ، بعد تكرار شكاوى المعلمين من عشوائية الصرف التي تؤدي الى الاخطاء .

وشملت قرارات الادارات التعليمية الخاصة بـ صرف مرتبات المعلمين :

أي موظف بالادارة التعليمية أو المدارس له حق التعديل ولكن عن طريق مسئول الماهيات بالمدرسة وليس له الحق بالتعامل المباشر بموظفي وحدة البيرول

مسئول ماهيات المدرسة هو المنوط به تجميع التعديلات من المدرسة وتسجيلها في كشف من اصل وصورة معتمدة من شئون العاملين بالمدارس ومدير المدرسة وشئون العاملين بالادارة وتسليمها لمراجع المدرسة بقسم الماهيات بالادارة التعليمية والتوقيع على الصورة بالاستلام وذلك لإخلاء مسئوليته من تكرار الاخطاء

على مسئولي قسم الماهيات بالادارة التعليمية بعد استلام التعديلات مراجعتها مراجعة دقيفة والتوقيع عليها بتاريخ يوم الاستلام

يتم تقسيم مراجعين قسم الماهيات على ايام الاسبوع كل يوم يتواجد 2 من السادة المراجعين مع مسئول الادخال على منظومة البيرول

مسئول البيرول المنوط به التعديل يقوم بإستلام الكشوف والتوقيع عليها بالتعديل وذلك لحصر الانجازات ونسبة المعوقات بكل شهر .

