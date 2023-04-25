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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا: ضربات أوكرانيا الأخيرة على الممر الإنساني تهدد مبادرة توسيع الحبوب

الممر الانساني
الممر الانساني

قالت وزارة الدفاع الروسية ، الإثنين ، إن أوكرانيا هاجمت قواعد الأسطول الروسي في البحر الأسود والبنية التحتية المدنية في شبه جزيرة القرم في 23 مارس و 24 أبريل باستخدام ممرات إنسانية تستخدم لتصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية، إذا استمرت هذه الجهود ، فإنها ستهدد بشدة أي تمديد للصفقة.

واستذكرت الوزارة أن روسيا علقت مشاركتها في مبادرة حبوب البحر الأسود بعد الهجوم الأوكراني المماثل في أكتوبر 2022. 

ثم عادت موسكو إلى صفقة الحبوب بعد أن وافقت كييف على عدم استخدام الممر الإنساني والموانئ الأوكرانية في العمليات القتالية.

وقالت الوزارة في بيان 'في 23 مارس و 24 أبريل 2023 ، في انتهاك لهذه الضمانات ، شنت أوكرانيا هجمات متكررة على قاعدة أسطول البحر الأسود في سيفاستوبول والبنية التحتية المدنية لشبه جزيرة القرم بواسطة سفن سطحية غير مأهولة'.

وبحسب الوزارة ، جاءت السفن من ميناء أوديسا المخصص لتنفيذ مبادرة حبوب البحر الأسود.

وأضافت الوزارة 'تم نشرهم في منطقة الممر الإنساني ، والتي تشارك أيضًا في تصدير المنتجات الزراعية من موانئ أوكرانيا، والأعمال الإرهابية التي ارتكبها نظام كييف تهدد التمديد التالي لصفقة الحبوب بعد 18 مايو 2023. 

ويأتي آخرها في الوقت الذي دعت فيه مجموعة الدول السبع إلى تمديد مبادرة الحبوب ، بعد أسابيع فقط من موافقة المسؤولين على عرض سابق يهدف إلى إطالة أمد الترتيب في مارس.

مهد الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة والذي وقعته روسيا وتركيا وأوكرانيا في يوليو 2022 الطريق أمام اسطنبول لاستئناف صادرات الحبوب عبر ثلاثة موانئ أوكرانية ، بما في ذلك أوديسا. ويتضمن الاتفاق أيضًا تفاهمًا بين روسيا والأمم المتحدة لإلغاء حظر مرور صادرات الحبوب والأسمدة الروسية.

 

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