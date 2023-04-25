مواعيد مباريات الأهلي في بطولة الدوري الإفريقي لكرة السلة

يفتتح فريق كرة السلة الأول بالنادي الأهلي، منافسات مجموعة النيل، من بطولة الدوري الإفريقي لكرة السلة BAL، بمواجهة CFV بيرا (موزمبيق) يوم الأربعاء المقبل علي صالة حسن مصطفى المغطاة بالقاهرة.

ويمثل النادي الأهلي كرة السلة المصرية في مجموعة النيل ببطولة الدوري الإفريقي المقرر إقامتها بصالة حسن مصطفى المغطاة بالقاهرة في الفترة من 26 أبريل إلى 6 مايو.

وتتأهل الفرق الأربعة الأولى من المجموعة لنهائيات الدوري الأفريقي لكرة السلة BAL في رواندا شهر مايو المقبل.

ويمكن للجماهير حجز تذاكر المباريات عبر موقعي

Tazkarti.com

bal.nba.com

ويخوض النادي الأهلي مبارياته في المجموعة على صالة حسن مصطفى المغطاة على النحو التالي:

الأربعاء 26 أبريل - 6:00 مساء

الأهلي - CFV بيرا (موزمبيق)

السبت 29 أبريل - 7:30 مساء

الأهلي - سيتي اويلرز (أوغندا)

الثلاثاء 2 مايو - 8:30 مساء

الأهلي - كيب تاون تايجرز (جنوب أفريقيا)

الجمعة 5 مايو - 7:30 مساء

الأهلي - بترو أتليتيكو (أنجولا)

السبت 6 مايو - 7:30 مساء

الأهلي - سلاك (غينيا)