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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

من 901 لـ 926.. ما دلالة الأرقام المنتشرة على السوشيال ميديا؟

جانب من ترند الأرقام
جانب من ترند الأرقام

تصدرت الأرقام من 901 لـ 926، مواقع التواصل الاجتماعي خاصة الفيسبوك خلال الساعات القليلة الماضية، وسط تساؤلات من قبل المتابعين عن ماهية هذه الأرقام.

وانتشرت العديد من المنشورات المتضمنة لهذه الأرقام، حتى تحولت إلى "ترند" جديد، غزا مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنه لم يكن مفهوما لدى الكثير من المتابعين.

ما دلالة الأرقام من 901 لـ 926؟

بالبحث عن دلالة هذه الأرقام، تبين أنها شفرة يتم ترجمتها إلى عبارات، تدل أو تلمح إلى إعجاب شخص بآخر بدلا من قولها صراحة.

وتعني 900 التي تسبق الأرقام: I love، فيما تعني الأرقام من 1 لـ 26 إلى الحروف الأبجدية الإنجليزية والتي ترمز إلى أول حرف من الشخص المقصود بالرسالة.

وعلى سبيل المثال، فإن 901 والذي يعد أكثر الأرقام انتشارا على مواقع التواصل الاجتماعي، يعني: I love a، فيما يعني 902: I love b وهكذا حتى رقم 926 والذي يعني: I love z.

ترند الأرقام

ترندات الحب والارتباط

وانتشرت خلال الفترة الأخيرة، العديد من الترندات الخاصة بالحب والارتباط على مواقع التواصل الاجتماعي، أبرزها "النص الرومانسي"، حيث يقوم الأزواج بمشاركة رسائل نصية رومانسية تكشف عن مشاعرهم الحقيقية، ويتم تداول هذه الرسائل بين الأزواج عبر تطبيقات المراسلة الفورية، مثل واتساب وسناب شات وغيرها.

يعتبر هذا الترند طريقة جديدة وممتعة للتعبير عن الحب والعاطفة بطريقة مبتكرة، كما أنه يمكن استخدامه للإحساس بالقرب من الشريك حتى في حالات البعد الجغرافي، وتعزيز العلاقة بين الأزواج.

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بالإضافة إلى "النص الرومانسي"، توجد أيضًا عدة ترندات جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بالحب والارتباط. من بينها:

1- "التحدي الرومانسي": حيث يتم تحدي الأزواج بأداء مهام رومانسية لبعضهم البعض، مثل إعداد عشاء رومانسي، أو تنظيم رحلة قصيرة مفاجئة.

2- "الاختبار الرومانسي": حيث يتم إجراء اختبارات عبر تطبيقات مختلفة يهدف إلى تحديد مدى توافق الأزواج وروح العلاقة بينهم.

3- "التحدي المكتوب": حيث يتم تحدي الأزواج بكتابة مقالات أو قصائد شعرية عن الحب والعلاقة، ونشرها على صفحاتهم الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتتغير هذه الترندات بشكل مستمر من حين لآخر، حيث يتم ابتكار العديد من الطرق الخاصة بالارتباط والحب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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