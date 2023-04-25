الزراعة: توفير تقاوي الأرز للموسم الصيفي في المحافظات

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، العدد رقم 90 من إصدار: "الزراعة في كل مصر" بالإنفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والأنشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من 18 إلى 27 أبريل الجاري.

وخلال هذا الأسبوع، شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، حملات على أسواق اللحوم، حيث تم ضبط 8 أطنان و529 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية ومصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى، كما تم الانتهاء من تحصين 8859 رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وعقد 16 ندوة إرشادية حول أهمية التحصين والوقاية من الأمراض المشتركة ومرض السعار.

وعقدت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية اجتماعاً مع مديري الإدارات، للوقوف على ما تم إنجازه خلال الموسم الشتوي، والمقرر بالموسم الصيفي المقبل، من توفير المبيدات ومستلزمات الإنتاج تسهيلا على المزارعين، كما واصلت أيضا المرور على زراعات القمح، كما تم التشديد على عدم غلق الجمعيات الزراعية أثناء إجازة العيد الفطر المبارك، كما تم المرور على الإدارة الزراعية ببنها والتنبيه على عمل اللازم أثناء إجازة عيد الفطر من أعمال حماية أراضٍ وإزالة أي تعديات أو تشوينات وهي في المهد.

فيما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية، متابعة افتتاح موسم حصاد القمح، والمرور على محصول القمح، كما تمت إزالة 6 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية، وعقد اجتماع مع مديرى الإدارات الزراعية والتعاونية للوقوف على سير العمل خلال إجازة عيد الفطر.

كذلك أعلنت مديرية الزراعة بمحافظ الشرقية، إزالة 7 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية.

وشنت مديرية الطب البيطري حملات على أسواق اللحوم، حيث تم ضبط 3 أطنان و138 كجم أسماك مجمدة مجهولة المصدر ورنجة بدون بيانات ولحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، كما تم أيضا متابعة الإدارات والمجازر البيطرية لمتابعة وتذليل العقبات لاستقبال المواطنين لتقديم الخدمات البيطرية للحالات الطارئة أثناء عيد الفطر المبارك.

بينما أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة، استمرار حملاتها للتصدي وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية، بمراكز: رشيد، وحوش عيسى، وكفر الدوار، وأبو حمص، والدلنجات، وكوم حمادة.

كما تفقد رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعى، زراعات محصول القمح بالمحافظة.

كذلك واصلت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد متابعة حصاد محصول بنجر السكر، كذلك متابعة محصول القمح وحصاده بالحقول الإرشادية، وتم عقد لقاء مع عدد من مزارعي جنوب بورسعيد لتوفير تقاوي الأرز للموسم الصيفي، كذلك تم عقد ندوة إرشادية لتشجيع المزارعين علي زراعة محصول القطن ضمن فعاليات الحمله القوميه للنهوض بمحصول القطن.

وعقدت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط اجتماعاً مع مديري الإدارات الفنية والإدارية، لبحث سير العمل خلال فترة العطلات، كما تم المرور لمتابعة ذبح وبيع اللحوم البلدية بكفر سعد، كما تم المرور على زراعات القمح بنواحي المحافظة للاطمئنان على حالتها، فضلا عن زراعات الطماطم، كذلك متابعة غرف العمليات واللجان المشكلة بالمديرية والإدارات بجميع نواحى المحافظة.

وقدمت مديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية اجتماعاً مع مديري الادارات الزراعية، لتشكيل غرفة عمليات بالمديرية والإدارات الزراعية لمتابعة سير العمل خلال إجازة العيد.

كذلك شنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة مطروح، حملاتها على أسواق اللحوم والأسماك، حيث تم ضبط 84 كجم رنجة وأسماك وفسيخ غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما استقبلت مديرية الزراعة بمحافظة شمال سيناء رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، حيث تفقد حقول القمح بالعريش والشيخ زويد، كما التقى عددا من المزارعين، وأجاب عن تساؤلاتهم واستفساراتهم.

كذلك واصلت مديرية الزراعة بجنوب سيناء متابعة الوحدة البستانية بالمديرية ورى الشتلات المختلفة الموجودة بالوحدة، كما تم المرور على بعض المزارع المختلفة لمتابعة الزراعات بها وحث المزارعين على الاهتمام بتوريد محصول القمح.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة أسيوط تفقد أعمال توريد محصول القمح بالصوامع التابعة لشركة مطاحن مصر الوسطى، تمهيدا لبدء أعمال توريد القمح بالصوامع، والتيسير على المزارعين.

بينما شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة قنا، حملات على أسواق اللحوم، حيث تم ضبط 80 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية وأسماك فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كذلك شنت مديرية الطب البيطرى بالأقصر، حملات مكثفة على الأسواق لفحص الماشية، لإحكام الرقابة البيطرية على الأسواق، بالإضافة إلى تحصين رؤوس الماشية، وتوعية المربين بأهمية التحصينات الوقائية الدورية للماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع.

يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الإعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل أسبوع، إنفوجرافا وفيديو باسم: “الزراعة في أسبوع”، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من أنشطة وجهود، بجميع القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن إنفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول أنشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة.

كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك إصدار “أرقام في الزراعة”، الذي يلقى الضوء على إنجازات القطاع الزراعي بالأرقام، فضلا عن إصداره الأخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الإلكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الإخبارية والمتنوعة.