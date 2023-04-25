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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقوط عصابة تسرق المواطنين بالإكراه في المرج

المتهمان
المتهمان

ضبط رجال مديرية أمن القاهرة، شخصين لقيامهما بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة المواطنين بالإكراه بالمرج .

وتبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة ، من الأهالى بشكوى بدائرة القسم .

وبالانتقال والفحص تم التقابل مع أحد الأشخاص "مصاب بجرح نافذ" مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية.

وبسؤاله قرر بقيام شخصين باستقلال مركبة "توك توك" قيادته وطلبا منه توصيلهما وأثناء سيرهم بمحل البلاغ قام أحدهما بإشهار سلاح أبيض والاستيلاء على مركبة "التوك توك" وهاتفه المحمول كرهاً عنه، وحال قيامه بمقاومتهما قاما بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام السلاح بحوزتهما ، مما نتج عنه إصابته المنوه عنها ولاذا بالفرار .

المتهمان

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبا الواقعة وتبين أنهما (شخصان - مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج) .

تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزة أحدهما السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة .

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه ، وأضافا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فى السرقة بالإكراه ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

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