بالأسماء|مصرع شخص وإصابة 21 بينهم 9 أطفال في حادث تصادم ببني سويف

لقي شخص مصرعه، وأصيب 21 آخرون، بينهم 9 أطفال، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم سيارة أجرة ميكروباص بأخرى نقل، بالطريق الصحراوي الشرقي في اتجاه محافظة المنيا، بدائرة محافظة بني سويف، بعد بوابة المحافظة بمسافة 12 كيلو مترا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارة أجرة ميكروباص بأخرى نقل بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة المحافظة في اتجاه المنيا، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم لهم، وإجراء جميع الإسعافات الأولية لهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وعلى الفور دفع مرفق إسعاف بني سويف بـ8 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وتبين أن الجثة لشخص يدعى صالح عبد الله أحمد، 55 سنة، مقيم بمحافظة أسيوط، وتم إيداعه بمشرحة مستشفيات جامعة بني سويف تحت تصرف النيابة العامة.

والمصابون هم يوسف لطفى فكري، 41 سنة، مصاباً بكدمات وسحجات، وأبانوب يوسف لطفى، 7 سنوات، مصاباً بكدمات وسحجات، وأنجلوين يوسف لطفى، 5 سنوات، مصابة بكدمات وسحجات، وحمدي سيد برجزاوين، 52 سنة، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالذراع اليمنى، وممدوح فتحى علي، 55 سنة، مصاباً باشتباه خلع بالكتف اليمنى وسحجات وكدمات، وشيماء أيمن علام، 3 سنوات، مصابة باشتباه خلع بالكتف واشتباه كسر بالساق، ونوال عبد النبي فرغلي، 39 سنة، مصابة بكدمات وسحجات، ومريم فتحي عزيز، 30 سنة، مصابة بجرح بالرأس حوالي 6 سم واشتباه ما بعد الارتجاج.

كما أصيب عاطف مهران حسن، 25 سنة، بكدمات وسحجات، ومروة عاطف مهران، 18 سنة، باشتباه كسر بالساق اليمني، وأماني عاطف مروان، 6 سنوات، بكدمات وسحجات، وصابرين خلف مهران، 25 سنة، بكدمات وسحجات، وندى عاطف مهران، 12 سنة، بكدمات وسحجات، ومنى حمدى حسن، 19 سنة، باشتباه خلع بالكتف اليسرى، ورويدا حمدى حسن، 25 سنة، باشتباه خلع بالكتف، ومكة أحمد حمدى، 4 سنوات، بسحجات وكدمات، وأحمد كمال صابر، 26 سنة، بجرح قطعى في فروة الرأس حوالي 5 سم، وأحمد محمد حسن، 34 سنة، بكدمات وسحجات، حيث تم نقلهم لقسم الاستقبال بذات المستشفى.

وتم نقل نورا مهران حسين، 35 سنة، وآيات يسري حمودة، 4 سنوات، وشيرين يسري حمودة، 9 سنوات، إلى مستشفى بني سويف التخصصي، وتبين أن جميع المصابين مقيمون بمحافظة أسيوط، وتم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، وإجراء جميع الفحوصات الطبية اللازمة.

ودفعت إدارة مرور بني سويف بأوناشها لرفع آثار الحادث من الطريق، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على أسباب الحادث بمعرفة المختصين وملابساته، وتحرير المحضر وإخطار جهات التحقيق.