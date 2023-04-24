محافظ بني سويف يناقش جهود الحملات التموينية التي تم تنفيذها خلال الأسيوع الماضي

أصدر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف توجيهاته بالاستمرار في تشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشآت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالسوق السويفي.



جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 15 حتى 21 من إبريل الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.





تضمن التقرير الذي عرضه المهندس وصفي عبدالله وكيل وزارة التموين، الإشارة إلى استمرار الرقابة التموينية وتوفير الدعم اللازم لكافة السلع خلال أيام عيد الفطر المبارك بقرى ومراكز بنى سويف لتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية وذلك فى إطار التوجيهات الرئاسية ومجلس الوزراء بتوفير السلع الغذائية واللحوم والسلع التموينية بأسعار مخفضة بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين حيث يضم كافة احتياجات الأسرة من السلع التموينية والاستراتيجية خاصة وأن أسعارها تقل عن مثيلاتها في الأسواق.



فيما أسفرت الحملات المنفذة خلال تلك الفترة، عن تحرير 37 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 11 محضراً لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 7 محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن، 3 محضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، 7 محاضر لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، ومحضرًا لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات والتفتيش، بجانب 6 محاضر للتصرف في 14 جوال دقيق بلدي مدعم زنة 50 كجم، ومحضرين ضد تجار مواد غذائية لقيامهم بتجميع دقيق مدعم والمخصص للمخابز البلدية، حيث تم ضيط والتحفظ على 5أجولة زنة 50كجم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية عن شهر أبريل للبدالين بنسبة 100٪ من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، في حين تم تحرير 3محاضر ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية ، و4محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار ، و4 محاضر للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية ، فيما يتم استقبال المواطنين بمكاتب التموين ممن تنطبق عليهم الشروط والقواعد الخاصة بإضافة المواليد للفئات المحددة (مستحقى معاشي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي،حاملى كارنيه الخدمات المتكاملة، أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة).



في حين أسفرت الحملات اليومية التي تقوم بها المديرية وأجهزتها الرقابية وإدارتها الفرعية لمراقبة الأسواق عن تحرير 3محاضر ضد أحد المسئولين عن مخازن السلع الغذائية لقيامه بتجميع سلع مدعمة من قبل الدولة والتي يتم صرفها على البطاقات التموينية للمواطنين عن طريق البدالين التموينيين وذلك بغرض إعادة بيعها بالسوق السوداء والتربح غير المشروع منها وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية، و6 محاضر للعاملين في مجال الجزارة والمواد الغذائية لعدم حمل شهادة صحية سارية صادر من وزارة الصحة للتحقق من خلوهم من الأمراض المعدية، و6 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار سواء ببطاقة إعلان أو قائمة إجمالية لأسعار المنتجات لجمهور المستهلكين، فيما تم سحب 4 عينات غذائية وغير غذائية لفحصها معمليا بجانب تحرير محضرين لعرض وبيع لحوم منتهية الصلاحية حيث تم ضبط 20كجم لحوم مجمدة و50كجم سجق غير صالح للاستهلاك الآدمي.



وفي مجال مواجهة الرقابة على المواد البترولية ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، فقد تم تحرير محضرين ضد المسئولين عن إدارة طلمبات البنزين وذلك لإدارتهم طلمبات رصيف لتموين السيارات بدون ترخيص من الجهات المختصة ودون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة المصرية العامة للبترول للتعامل في المواد البترولية حيث تم ضبط 400 لتر مواد بترولية بخزانات الطلمبة وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضرا لأحد المسئولين عن مستودعات البوتاجاز المنزلية لقيامه بالتصرف في 400 أسطوانة بوتاجاز منزلية بغرض بيعها بالسوق السوداء والتربح منها وعدم قيدها بالسجلات، بجانب تحرير محضر لأحد المسئولين لقيامه باستبدال أسطوانات البوتاجاز لجمهور المستهلكين بأزيد من السعر الرسمي المقرر لها مستغلا زيادة الطلب على أسطوانات البوتاجاز وتم ضبط 100 أسطوانة بوتاجاز والتحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

فيما تم الانتهاء من إجراء المعاينة المبدئية للمتقدمين للمرحلة الرابعة من مشروع جمعيتي ضمن مبادرة حياة كريمة ، ممن تمت الموافقة على طلباتهم، ، وجار المتابعة مع المتقدمين لإنهاء الأعمال الخاصة بتشغيل المشروع وإجراء المعاينات النهائية، في حين يجري تشغيل عدد 27 منفذا بعد استكمال الإجراءات والشروط المطلوبة.

