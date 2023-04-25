برلمانية: قرارات السيسي برفع موازنة الدعم جاءت لتوفير الحماية الاجتماعية

أكدت د. شيماء محمود نبيه عضو لجنة التضامن بمجلس النواب ، أن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع موازنة الدعم والحماية الإجتماعية يأتي في توقيت مناسب ،لتوفير مظلة الحماية الإجتماعية للفئات البسيطة والأولى بالرعاية في ظل الظروف الاقتصادية العالمية والتي فرضتها الأزمة الروسية الأوكرانية مشيرة في تصريحات صحفية لها أن تلك التوجيهات الرئاسية تعد انحياز واضح للمواطن البسيط لتلبية احتياجاته في مختلف القطاعات.

وأكدت " نبيه" أن التوجيهات الرئاسية بزيادة دعم مخصصات الحماية الاجتماعية سوف تساعد علي تمكين الطبقة الأقل دخلا من الصمود أمام تداعيات الأزمة العالمية الراهنة التي نلقي بظلالها على كافة الدول من بينها مصر، موضحة تلك الزيادة في مخصصات الحماية الاجتماعية بالموازنة العامة للدولة تمكن الدولة من التوسع في مد شبكة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية.

وأضافت عضو مجلس النواب، زيادة الدعم للسلع التموينية بـ 127.7 مليار جنيه يؤكد أن الدولة حريصة علي تقديم الدعم وتوفير السلع في ظل الموجة التضخمية العالمية وإرتفاع أسعارها عالمياً وإنعكاسها علي مصر.



مضيفة كذلك تحمل الخزانة العامة للدولة ٨ مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي ١٤,٣٪ يؤكد أن الدولة حريصة على استمرار دعمها لتوفير الرعاية الصحية لغير القادرين والتخفيف عليهم، وكذلك دعم الإسكان الإجتماعي لتوفير مساكن للأسر محدودة الدخل وإستمرار تقديم الدعم لهم.

وكان قد كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية عن أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمر برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من ٣٥٨،٤ مليار جنيه إلى ٥٢٩,٧ مليار جنيه بنسبة زيادة ٤٨,٨٪؜ للتخفيف عن المواطنين في ظل الموجة التضخمية العالمية؛ بما يُمكِّن الدولة من التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى المعيشة.