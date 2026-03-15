عملية قلب مفتوح لزوجها.. برنامج أبواب الخير يدعم إيمان

للعام التاسع علي التوالي يعود برنامج "أبواب الخير " للإعلامي د. عمرو الليثي عبر أثير اذاعة راديو مصر خلال شهر رمضان يوميًا في الثالثة عصرا ويعاد في السابعة مساء بعد الإفطار ، ويحمل البرنامج العديد من المفاجآت الضخمة والكبيرة في رمضان هذا العام، كأكبر برنامج إذاعي خدمي خيري ، ويستمر البرنامج في رسم البسمة على شفاه أهالينا في شتي بقاع الجمهورية، وتقديم الكثير من المفاجآت السعيدة لمتابعيه خلال الشهر الكريم.

وفي حلقة اليوم من البرنامج خلال شهر رمضان تلقي البرنامج اتصال هاتفي .... ايمان شوقي، لديها 50 سنة، واشارت الي ان زوجها كان شغال عامل، ومن فترة طويلة تعب وجاتله اكتر من جلطة فى القلب. راح على دكاترة كتير قالوله انه محتاج يعمل عملية قلب مفتوح بتكلفة 200 ألف جنية.

وتابع ان لديها بنتين فى الدراسة، ومعندهاش اى معاش شهرى، ونفسها ان زوجها يعمل العملية ويرجع يشتغل تانى.

وزف الليثي البشري الي مدام ايمان بان البرنامج يتحمل تكاليف العملية كامله وسط سعادتها وفرحتها .

برنامج أبواب الخير

وعلي جانب آخر يقدم البرنامج خلال شهر رمضان رحلات عمرة، ومساعدات مالية ، كما يقدم عدد كبير من المشروعات الصغيرة وأطراف صناعية وكراسي كهربائية.

كما يساهم البرنامج في الإفراج عن عدد كبير من الغارمات ، ويلعب البرنامج دورا مهما في علاج غير القادرين وادخال البهجة والسرور علي قلوبهم من خلال تلقي الاتصال الهاتفية بشكل مفاجأة علي الهواء طوال شهر رمضان.

فكرة البرنامج تأتي في إطار دعم أهالينا، من خلال التواصل مع المستمعين علي الهواء مباشرة وتلبية احتياجات المواطنين في نفس اللحظة ومتابعي البرنامج.

يذاع برنامج أبواب الخير يومياً خلال شهر رمضان في الثالثة عصرا عبر اثير إذاعة راديو مصر والإعادة في السابعة مساءً بعد الإفطار .