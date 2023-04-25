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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 138 محضرا تموينيا خلال يوم واحد في المنوفية

حملات تموينية
حملات تموينية

كلف اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بمواصلة الجهود في شن الحملات التفتيشية المفاجئة لضبط السلع منتهية الصلاحية، والتصدي لجميع الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار لمنع استغلال المواطنين والحفاظ على حقوقهم.

وتواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية وبالتعاون التام مع رؤساء الوحدات المحلية والجهات الأمنية والمعنية جهودها المكثفة في المرور الميدانى على المنشآت التموينية والمحلات العامة والمخابز بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة. 

وأسفرت الحملات اليوم، الثلاثاء، عن تحرير 138 محضرا تموينيا متنوعا، ما بين 91 محضر مخالفات مخابز، و47 محضر أسواق لوجود مخالفات نقص وزن وتجميع وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات اللازمة وبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار.

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 وتستمر غرف العمليات بالمديرية والإدارات الفرعية في تلقي واستقبال أي شكاوى أو مقترحات للمواطنين والعمل على حلها فوراً، وذلك على أرقام (2174037 -2174039)، بالإضافة إلى الشكاوى التلغرافية والمكتوبة.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري لإحكام الرقابة على الأسواق وجميع المحلات والمصانع والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

المنوفية الحملات التفتيشية الطب البيطري محافظ المنوفية مديرية التموين مديريات التموين

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