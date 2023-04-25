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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصدر طبي: كل ركاب اللنش السياحي كارلتون بخير ولا توجد أي إصابات

صورة موضوعية
صورة موضوعية

قال مصدر طبي بمدينة الغردقة، إن جميع السائحين وطاقم اللنش السياحي “كارلتون” الذي تعرض للغرق بخير ولم يصبهم أي أذى.

لا يوجد مصابون في حادث غرق اللنش السياحي كارلتون

وأضاف المصدر أنه لا يوجد أي مصابين فى حادث غرق اللنش السياحى “كارلتون”، ولم يتم نقل أي فرد ممن كانوا على متن اللنش لأي مستشفى وجميعهم بخير.

بداية الواقعة 

كانت عمليات البحر الأحمر تلقت إخطارا بتعرض لنش سياحى يدعى “كارلتون”، على متنه 26 سائحًا من مختلف الجنسيات، و8 أفراد طاقم اللنش، بالإضافة إلى 3 مرشدي غطس، للغرق شمال مدينة الغردقة.

وتمكنت الأجهزة المختصة من إنقاذ السائحين وطاقم اللنش، وإعادتهم للبر مرة أخرى.

 

البحر الأحمر مدينة الغردقة الغردقة غرق لنش سياحى حادث غرق

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