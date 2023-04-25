مصدر طبي: كل ركاب اللنش السياحي كارلتون بخير ولا توجد أي إصابات

قال مصدر طبي بمدينة الغردقة، إن جميع السائحين وطاقم اللنش السياحي “كارلتون” الذي تعرض للغرق بخير ولم يصبهم أي أذى.

لا يوجد مصابون في حادث غرق اللنش السياحي كارلتون

وأضاف المصدر أنه لا يوجد أي مصابين فى حادث غرق اللنش السياحى “كارلتون”، ولم يتم نقل أي فرد ممن كانوا على متن اللنش لأي مستشفى وجميعهم بخير.

بداية الواقعة

كانت عمليات البحر الأحمر تلقت إخطارا بتعرض لنش سياحى يدعى “كارلتون”، على متنه 26 سائحًا من مختلف الجنسيات، و8 أفراد طاقم اللنش، بالإضافة إلى 3 مرشدي غطس، للغرق شمال مدينة الغردقة.

وتمكنت الأجهزة المختصة من إنقاذ السائحين وطاقم اللنش، وإعادتهم للبر مرة أخرى.