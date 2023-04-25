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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية عن ذكرى تحرير سيناء: مناسبة نتذكر فيها أمجاد الجيش المصري وبطولاته

ولاء التمامي، عضو
ولاء التمامي، عضو مجلس النواب

هنأت النائبة ولاء التمامى عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، الرئيس السيسي والقوات المسلحة المصرية الباسلة في الذكرى الـ41 لتحرير سيناء الغالية، قائلة: إنها مناسبة غالية وعزيزة على قلوب ملايين المصريين، وتذكر الجميع بالفخر والاعتزاز بالقوات المسلحة المصرية وأمجادها.

ونوهت النائبة ولاء التمامي، فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم ، بكلمة الرئيس السيسي، أن ذكري تحرير سيناء عزيزة وغالية على قلب كل مصري وعربي، مضيفة أن سيناء الحبيبة هى مهد الرسالات ومسرى الأنبياء، وهذه البقعة المقدسة من أرض الوطن التى تفيض من بركات الله ورحمته بأشعة النور الإلهي، الذي تجلي على أرضها المباركة فزادها مهابة وتقديرا وفخرا، قطعة غالية على قلب كل مصري وتحريرها عبر رجال الجيش المصري، تأكيد على بسالة جيش مصر وقوته وتصديه بالردع لكل من يتجرأ على تراب الوطن.

ولفتت عضو مجلس النواب، أن ذكرى تحرير سيناء تهل على الوطن، ليتذكر من خلالها بطولات رائعة قدمت على ترابها، ويتذكر حرب أكتوبر المجيدة التي كانت فاصلا بين سنوات الاحتلال واسترداد الكرامة.

واختتمت أن مصر وبعد استرجاع سيناء، بدأت خطة طويلة لتعميرها تحت عين وبصر وبتوجيهات الرئيس السيسي.

وأكدت أن تعميرها هو أكبر مكافأة لأهلها السيناويين الذين بذلوا الجهد والدم والعرق لتطهيرها من دنس المحتلين. 

ولاء التمامي مجلس النواب الرئيس السيسي

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