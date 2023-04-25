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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعثة مصر للسلة بالكراسى المتحركة تتوجه للكويت للمشاركة فى البطولة العربية

صدى البلد

غادرت اليوم الثلاثاء بعثة المنتخب المصرى لكرة السله بالكراسى المتحركة إلى الكويت وذلك للمشاركة فى البطولة العربية التى ستقام فى الفترة من 25 ابريل وحتى 2 مايو القادم .

حيث يشارك فى البطولة بجانب الكويت الدولة المضيفة كلا من 
مصر، و الأردن وفلسطين و لبنان و المغرب و الإمارات و البحرين .
وتترأس البعثة البارالمبية المصرية المهندسة أمل مبدى عضو مجلس إدارة اللجنه البارالمبية ورئيس الاتحاد المصرى للاعاقات الذهنية

كما يمثل المنتخب  المصرى في  البطوله كلا  من كابتن / عادل شریف محمود شریف
مدير فني

كابتن / جمال احمد جاد الرب محمد
مدرب
كابتن / سعید بدري محمد عوض
مدرب

كابتن / محمد رشاد احمد بخيت
المدير الإدارى

محمود صبري ابراهيم محمد
سامي منصور عبد الرحمن السبعاوي
توبه لجدي محمود عيسى
محمد محمد حسب النبي احمد
الحسن ياسر محمد توفيق
اشرف ابو زيد محمد عمار
اشرف محمد زغلول سيد
محمد انور احمد حسانين
احمد فتحي محمد سعد عامر
محمد فرج جمعه عبد العزيز
مجدى طلعت عبده عباس

كما تم اختيار كلا من 
كابتن محمود ابراهيم عبد العزيز 
الحكم الدولي رئيس لجنة حكام البطولة

و كابتن سامح زكي 
الحكم الدولي حكم من حكام البطولة

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