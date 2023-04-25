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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السلطات الألمانية تلقي القبض على مواطن سوري

الشرطة الألمانية
الشرطة الألمانية

ألقت السلطات الألمانية القبض على مواطن سوري، يبلغ من العمر 28 عاما، صباح اليوم الثلاثاء.

وذكر بيان أصدرته السلطات المعنية فقي ألماني أنه يشتبه أن المتهم وشقيقه يخططان لتفجير أهداف مدنية باستخدام حزام المتفجرات محلية الصنع لأسباب جهادية متطرفة.

وأجرى المدعون العامون في مدينة هامبورج في شمال بورت هامبورج عمليات تفتيش كجزء من تحقيق مشترك مع الشرطة، حيث تم اعتقال الرجل الذي اعتقدوا أنه اشترى مواد خام لإنشاء القنابل على مدار عدة أسابيع.

وقال البيان إن شقيقه، الذي يعيش في ولاية بافاريا الجنوبية، ساعده وشجع جهوده.

ولم يكشف عن هوية كلا الرجلين ولم يكن لدى المدعين أي إشارة إلى هدف محدد.

شارك ما مجموعه 250 ضابط شرطة في عملية القبض على المتهم المشنبه به.

وقال البيان: "يقال إن المواطنين السوريين خططا لهجوم بحزام متفجر محلي الصنع ، من الدافع والجهادي المتطرف من أجل القيام بهجوم ضد الأهداف المدنية".

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