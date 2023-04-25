لتجنب العواقب.. روسيا تنصح الجيش الأمريكي بإنشاء حقيبة نووية مزيفة لـ بايدن

نصح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري ميدفديف، في تعليقه على قرار الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بالترشح لولاية ثانية، الجيش الأمريكي بإنشاء حقيبة مزيفة بشفرات نووية مزيفة في حالة فوزه.

وكتب ميدفديف، علي “تلجرام”، “بايدن اتخذ قراره بالفعل. الجد اليائس. بدلاً من الجيش الأمريكي، سأقوم على الفور بإنشاء حقيبة مزيفة بها رموز نووية مزيفة في حالة فوزه، وذلك لتجنب عواقب لا يمكن إصلاحها”.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، رسميًا أنه سيترشح لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2024.

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إن ترشح الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، لولاية ثانية قد ينتهي بحرب عالمية.

وقال ترامب، في مقابلة مع “نيوز ماكس”، إنه “يعتقد أن شيئًا سيئًا يمكن أن يحدث”.

وأضاف: “هذا البلد لديه مشاكل كبيرة، سننتهي بحرب عالمية ثالثة. إنهم يتحدثون عن أسلحة نووية ولدينا شخص لا يفهم ما يحدث”.