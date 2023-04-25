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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اختتام الدورات الرمضانية بمراكز شباب كفر سعد في دمياط ..شاهد

الشباب والرياضة
الشباب والرياضة

اختتمت إدارة شباب كفر سعد فعاليات الدورات الرمضانية في كرة القدم والتي نظمتها مراكز شباب التوفيقية، ومركز شباب السعيدية القلبية، ومركز شباب الاسماعيلية، بمحافظة دمياط ، بحضور العديد من القيادات الشعبية والتنفيذية بكفر سعد، ومشاركة و حضور رؤساء مجالس إدارات المراكز  وأبدى مدير إدارة كفر سعد سعادته بالجهد المبذول من جميع العاملين بمراكز الشباب هذه النهائيات.

وشهد الاحتفال بختام الدورات الرمضانية توزيع جوائز قيمة للفرق الفائزة بالمركز الأول والثاني وجوائز فردية لأحسن لاعب وأحسن حارس مرمي وأفضل أخلاق وهداف البطولة كما تم تقديم دروع للحكام واللجنة المنظمة تكريما لهم.

الجدير بالذكر أن هذه الفعاليات والأنشطة ضمن خطة النشاط لشهر إبريل لعام 2022/2023 ويهدف إلى توسيع المشاركة فى الأنشطة الرياضية واستيعاب الطاقات الشبابية ودمجها فى أنشطة مراكز الشباب واكتشاف المواهب.

يأتى ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتورة منال عوض محافظ دمياط وتوجيهات الدكتور وليد الشاذلي مدير عام المديرية.

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دمياط وزير الشباب وزير الشباب والرياضة محافظ دمياط الشباب والرياضة مراكز شباب منال عوض محافظ دمياط كفر سعد

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