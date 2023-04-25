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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صدمة للجهاز الفني بالأهلي قبل السفر للمغرب لمواجهة الرجاء

صدى البلد

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، صدمة شديدة بعد إصابة رأفت خليل في المران الأخير قبل السفر الي المغرب لمواجهة الرجاء البيضاوي السبت المقبل.
واستبعد الجهاز الفني، رأفت خليل من السفر بينما ضم علي معلول الظهير الأيسر رغم أنه لم يشارك في المران الأخير اليوم بسبب الإجهاد وسوف يتم تحديد موقفه هناك.
وغادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمد الغزاوي عضو مجلس الإدارة، منذ قليل مطار القاهرة متجهة إلى المغرب، لمواجهة فريق الرجاء في إياب الدور ربع النهائي من منافسات دوري أبطال إفريقيا.
وخاض الفريق مرانه الأخير على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، حيث أنهى استعداداته قبل السفر إلى المغرب لخوض المباراة.
وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت بين الفريقين مساء السبت الماضي قد انتهت بفوز الأهلي بهدفين دون مقابل، سجلهما محمد عبد المنعم وحمدي فتحي في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة.

 

الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالأهلى رأفت خليل المغرب الرجاء البيضاوي محمد عبد المنعم

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