رسائل مهمة من الرئيس السيسي في ذكرى تحرير سيناء |شاهد

قدم مذيع موقع “صدى البلد” أحمد زهران ، تغطية خاصة عن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرسائل الهامة للشعب المصري، بمناسبة الذكرى الحادية والأربعون لتحرير سيناء.

شاهد الفيديو:

أكد الرئيس السيسي، في كلمته بالذكر الـ41 لـ تحرير سيناء، أن سيناء هي عنوان لتاريخ طويل من كفاح الشعب المصري، فكانت مطمع للغزاه عبر التاريخ، ومحط أنظار الطامحين والطامعين والمستهدف الأول بأشرس وأخطر موجة إرهاب مرت على مصر، في تاريخها كله، مؤكدا أن ذكرى تحرير سيناء عزيزة وغالية على قلب ووجدان كل مصري وعربي.

وأضاف الرئيس السيسي، أن يوم 25 من أبريل كل عام، يبقى يوما مشهودا في عمر الأمة المصرية، ويمثل نتاجا نفتخر به، لحرب أكتوبر المجيدة، ومسيرة السلام والدبلوماسية الطويلة مجسدا إرادة شعب أبى أن يعيش في ظل الانكسار، مؤكدا أن تحرير سيناء، كان تحريرا للكرامة المصرية وانتصارا؛ لصلابة وقوة الإرادة والتحمل وحسن التخطيط والإعداد، والتنفيذ.