مراسل "القاهرة الإخبارية" من الخرطوم يرصد خرق الهدنة ومناطق الاشتباكات

قال محمد إبراهيم مراسل "القاهرة الإخبارية" من الخرطوم، إن الهدنة خُرقت تماما، وتحديدا في منطقة الحلفايا التي شهدت مواجهات عنيفة بين الجيش وميليشيا الدعم السريع.

وأضاف أن المواجهات انتقلت إلى حي الكدرو، التي تقع شمال الخرطوم، وحتى هذه اللحظة هناك عمليات كر وفر بين الجانبين، وهذا يعيق إجلاء القتلى والجرحى من الشوارع.

ولفت إلى أن الأوضاع مضطربة تماما في السودان بعد خرق ميليشيا الدعم السريع الهدنة، وتعذر وصول فرق الإغاثة إلى الأحياء التي تنتشر بها الميليشيا، حيث تعيش هذه الأحياء أوضاعا إنسانية صعبة.

وذكر أن الجيش السوداني رصد تحركات لميليشيا الدعم السريع بالخرطوم، حيث هناك تمركز مكثف لمليشيا الدعم السريع في المناطق السكنية بالعاصمة السودانية.