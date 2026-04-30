الهلال الأحمر يستقبل الدفعة الـ 40 من المصابين الفلسطينيين

أطلق الهلال الأحمر المصري، اليوم، قافلة «زاد العزة .. من مصر إلى غزة» 186، حاملة عدد من الشاحنات في اتجاه قطاع غزة، وذلك في إطار دوره كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى القطاع.

حملت القافلة أكثر من 4,020 طنًا من المساعدات الإنسانية الشاملة، والتي تضمنت: أكثر من 2,210 طنًا سلال غذائية ودقيق، وأكثر من 545 طنًا أدوية علاجية ومواد طبية وإغاثية و مستلزمات عناية شخصية، ونحو 1,265 طنًا مواد بترولية لتشغيل المستشفيات والأماكن الحيوية بالقطاع، فضلًا عن: 11,024 قطعة ملابس، 3,768 بطانية، ونحو 3,312 مشمع.

وفي سياق متصل، واصل الهلال الأحمر المصري خدماته الإنسانية على معبر رفح، استعدادًا لاستقبال الدفعة الـ 40، من الجرحى والمرضى والمصابين الفلسطينيين، الوافدين والمغادرين ومرافقيهم، وتيسير إجراءات العبور، فضلًا عن توزيع الوجبات الغذائية الساخنة، توفير الملابس ومستلزمات العناية الشخصية، وتوزيع «حقيبة العودة» على العائدين إلى القطاع.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري على الحدود منذ بدء الأزمة، حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه في جميع المراكز اللوجستية، وجهوده المتواصلة لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تجاوزت 900 ألف طن، بجهود أكثر من 65 ألف متطوع بالجمعية.