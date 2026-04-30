الرئيس السيسي يُهنئ عمال مصر في عيدهم ويؤكد أهمية دورهم في بناء الوطن
تحذير شديد اللهجة.. ماذا قال معتمد جمال بمعسكر الزمالك قبل قمة الأهلي؟
مسابقة لتعيين 8000 معلم لغة عربية بالأزهر.. الشروط ورابط التقديم
أزمة بـ مطار تورنتو.. إيران تنسحب وكندا تتذرع بالحرس الثوري ومونديال 2026 يشتعل
حالات الطلاق بمشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين.. تفاصيل الضوابط
إدارة الوقت والتعامل مع ضغط الامتحانات.. ورشة عمل بصيدلة بني سويف
فاتح بيرول: العالم يواجه أكبر أزمة طاقة في التاريخ
جاهز للقمة .. زيزو يدخل حسابات توروب في مباراة الأهلي والزمالك
المالية تعلن ضخ مليار دولار لمواجهة تداعيات التوترات الجيوسياسية
التعليم: غلق رابط استمارة امتحانات ابناؤنا في الخارج 2026 .. الأحد القادم
بدء صرف 355 مليون جنيه منحة عيد العمال للعمالة غير المنتظمة
أخبار البلد

الهلال الأحمر يستقبل الدفعة الـ 40 من المصابين الفلسطينيين

الهلال الأحمر
الهلال الأحمر
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

أطلق الهلال الأحمر المصري،  اليوم، قافلة «زاد العزة .. من مصر إلى غزة» 186، حاملة عدد من الشاحنات في اتجاه قطاع غزة، وذلك في إطار دوره كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى القطاع.

حملت القافلة أكثر من 4,020 طنًا من المساعدات الإنسانية الشاملة، والتي تضمنت: أكثر من 2,210 طنًا سلال غذائية ودقيق، وأكثر من 545 طنًا أدوية علاجية ومواد طبية وإغاثية و مستلزمات عناية شخصية، ونحو 1,265 طنًا مواد بترولية لتشغيل المستشفيات والأماكن الحيوية بالقطاع، فضلًا عن: 11,024 قطعة ملابس، 3,768 بطانية، ونحو 3,312 مشمع.

وفي سياق متصل، واصل الهلال الأحمر المصري خدماته الإنسانية على معبر رفح، استعدادًا لاستقبال الدفعة الـ 40، من الجرحى والمرضى والمصابين الفلسطينيين، الوافدين والمغادرين ومرافقيهم، وتيسير إجراءات العبور، فضلًا عن توزيع الوجبات الغذائية الساخنة، توفير الملابس ومستلزمات العناية الشخصية، وتوزيع «حقيبة العودة» على العائدين إلى القطاع.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري على الحدود منذ بدء الأزمة، حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه في جميع المراكز اللوجستية، وجهوده المتواصلة لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تجاوزت 900 ألف طن، بجهود أكثر من 65 ألف متطوع بالجمعية.

الهلال الأحمر زاد العزة غزة قطاع غزة

صورة أرشيفية

ارشيفية

الدواجن

إمام عاشور

طرح شقق سكنية

المجني عليها

وحدات سكنية

بالصور

الطعمية
الطعمية
الطعمية

السرطان
السرطان
السرطان

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

Tank 700‎
Tank 700‎
Tank 700‎

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

وائل الغول

إبراهيم النجار

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

