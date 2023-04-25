عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفير السودان لدى واشنطن: وقف إطلاق النار خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح

صدى البلد

أكد السفير السوداني لدى الولايات المتحدة محمد عبدالله إدريس أن وقف إطلاق النار والهدنة التي تم التوصل إليها في السودان بواسطة أمريكية - سعودية تعد "خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح".

وقال إدريس - في مقابلة حصرية مع قناة (سي إن إن) الأمريكية، اليوم /الثلاثاء/ - "إن وزارة الشؤون الخارجية السودانية والمتحدث باسم القوات المسلحة السودانية أصدرا بيانا لتأكيد التزامهما بوقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة".

وأضاف أن الحكومة السودانية ملتزمة باحترام تعهدها والهدنة، وملتزمة بفعل كل ما في وسعها للتأكد من نجاحها نظرا لأهميتها في حماية المدنيين، معربا عن أمله في أن يحترمها الطرف الأخر.

وشدد سفير السودان لدى الولايات المتحدة على ضرورة وقف هذا الصراع وحماية المدنيين، كما أعرب عن أمله في إمكانية تمديد وقف إطلاق النار.
 

الولايات المتحدة السودان سفير السودان الحكومة السودانية الخارجية السودانية السفير السوداني لدى الولايات المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بفائدة مرتفعة ولمدة عامين فقط.. ماذا تعرف عن شهادة البنك الأهلي الجديدة؟

هيقلب فجأة| تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الـ 72 ساعة المقبلة

أقسم بالله مش بنتي.. موظف أمام محكمة الأسرة: مراتي ولدت وأنا مبخلفش

الزمالك يفسخ عقد نجم الفريق قبل نهاية الموسم .. تفاصيل

جهز فلوسك غدا.. أعلى فائدة على شهادات الإدخار في جميع البنوك

شوبير يحسم الجدل حول مصير رئيس نادي الزمالك الجديد

تعديل اضطراري.. ما الموعد الجديد لمباراة الأهلي والرجاء المغربي؟

بقيمة 250 جنيها.. آخر موعد لصرف الدعم الإضافي على بطاقات التموين

ترشيحاتنا

بيان عاجل من الخارجية الأمريكية بشأن وقف إطلاق النار في السودان

طرح أول سيارة مصرية كهربائية لنقل البضائع في الأسواق خلال شهر

روسيا: الوضع وصل إلى طريق مسدود بشأن صفقة الحبوب

موسكو تتهم واشنطن بالتلاعب في تأشيرات الصحفيين الروس.. تفاصيل

تضارب المصالح.. النواب الأمريكي يصطدم بالبيت الأبيض لتمرير قانون سقف الديون

إعلان صادم من روسيا بشأن ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كارثة.. تطور صادم لفيروس إنفلونزا الكلاب يهدد البشر

تصدر الترند وسعره خيالي.. فوائد بالجملة لجمبري الفراولة

من 901 إلى 926.. تريند الأرقام يثير السخرية عبر السوشيال ميديا..ما قصته؟

تصميم الفراشة المعدل.. نانسي عجرم تتألق بفستان جذاب في حفل عيد الفطر

فيديو

زي البني آدمين بالظبط.. الروبوت أليكس تكلفته ٨ ملايين دولار

هنا الزاهد مبتعرفش تطبخ ومعجبة هددتني بمية نار.. 7 تصريحات نارية لأحمد فهمي «فيديوجراف»

غرق لنش بالبحر الأحمر.. وإنقاذ 35 شخصا بينهم 25 سائحا| شاهد

رسائل مهمة من الرئيس السيسي في ذكرى تحرير سيناء |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أبطال من سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: أفراح سيناء بالتنمية في عيد تحريرها

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: المساجد ودورها الراقي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب .. رقصة الموت

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحلال والحرام.. في عُرف "جعفر العمدة"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفجوة بين المشاعر والكلمات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دراما رمضان وتعرية المجتمع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المرأة في دراما رمضان قوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ