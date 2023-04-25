حملات مكبرة لإزالة التعديات بالبناء المخالف في الشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في تنفيذ الإزالة الفورية لأي تعديات مخالفة على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للحفاظ على هيبه الدولة وفرض سيادة القانون على الجميع.

تنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالزوامل بالتصدي في المهد لحالة تعدي على الأرض الزراعية عبارة عن بناء منزل بالدبش الأبيض بعربة نمره واحد ببساتين الإسماعيلية على مساحة 80 مترا، وتم ازالة المخالفة وإتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالف ،وبالوحدة المحلية كفر إبراهيم تم إزالة تاندة صاج على مساحة 50 مترا بالكفر القديم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وفي مركز ومدينة الحسينية بالتنسيق مع الوحدة المحلية بقصاصين الشرق تم إزالة سور بالدبش الأبيض وغرفة على مساحة 175 متر بناحية الوحدة المحلية بقصاصين الشرق وتطبيق القانون على المخالفين.