عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات مكبرة لإزالة التعديات بالبناء المخالف في الشرقية

إزالة التعديات بالبناء
إزالة التعديات بالبناء المخالف في الشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في تنفيذ الإزالة الفورية لأي تعديات مخالفة على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للحفاظ على هيبه الدولة وفرض سيادة القانون على الجميع. 

تنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالزوامل بالتصدي في المهد لحالة تعدي على الأرض الزراعية عبارة عن بناء منزل بالدبش الأبيض بعربة نمره واحد ببساتين الإسماعيلية على مساحة 80 مترا، وتم ازالة المخالفة وإتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالف ،وبالوحدة المحلية كفر إبراهيم تم إزالة تاندة صاج على مساحة 50 مترا بالكفر القديم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

العثور على جثة شخص في حالة تحلل بإحدى قرى الشرقية

وفي مركز ومدينة الحسينية بالتنسيق مع الوحدة المحلية بقصاصين الشرق تم إزالة سور بالدبش الأبيض وغرفة على مساحة 175 متر بناحية الوحدة المحلية بقصاصين الشرق وتطبيق القانون على المخالفين.

محافظ الشرقية مدينه الحسينية حملات مكبرة لإزالة التعديات إزالة التعديات الأراضى الزراعية البناء المخالف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بفائدة مرتفعة ولمدة عامين فقط.. ماذا تعرف عن شهادة البنك الأهلي الجديدة؟

هيقلب فجأة| تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الـ 72 ساعة المقبلة

أقسم بالله مش بنتي.. موظف أمام محكمة الأسرة: مراتي ولدت وأنا مبخلفش

الزمالك يفسخ عقد نجم الفريق قبل نهاية الموسم .. تفاصيل

جهز فلوسك غدا.. أعلى فائدة على شهادات الإدخار في جميع البنوك

شوبير يحسم الجدل حول مصير رئيس نادي الزمالك الجديد

تعديل اضطراري.. ما الموعد الجديد لمباراة الأهلي والرجاء المغربي؟

بقيمة 250 جنيها.. آخر موعد لصرف الدعم الإضافي على بطاقات التموين

موضوعات متعلقة

العثور على جثة شخص في حالة تحلل بإحدى قرى الشرقية

شباب ورياضة الشرقية: استمرار تدريب عضوات المشروع القومي وأطفال التوحد

مياه الشرقية تنفذ ورشة عمل بعنوان "أساسيات المعالجة"

قبل كتب كتابها.. تفاصيل مقتل فتاة على يد زميلها بالعمل في الشرقية |صور

لمواجهة الممارسات الإحتكارية.. جهاز حماية المستهلك بالشرقية يشن حملات تفتيشية على الأسواق

محافظ الشرقية يقرر إنهاء تكليف نائبي رئيس مركز أبو حماد

وكيل صحة الشرقية يتفقد قافلة طبية ويقرر نقل سيدة لإجراء ولادة قيصرية

تكدس مرافقي الحالات.. وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفي أبوحماد

ترشيحاتنا

بيان عاجل من الخارجية الأمريكية بشأن وقف إطلاق النار في السودان

طرح أول سيارة مصرية كهربائية لنقل البضائع في الأسواق خلال شهر

روسيا: الوضع وصل إلى طريق مسدود بشأن صفقة الحبوب

موسكو تتهم واشنطن بالتلاعب في تأشيرات الصحفيين الروس.. تفاصيل

تضارب المصالح.. النواب الأمريكي يصطدم بالبيت الأبيض لتمرير قانون سقف الديون

إعلان صادم من روسيا بشأن ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كارثة.. تطور صادم لفيروس إنفلونزا الكلاب يهدد البشر

تصدر الترند وسعره خيالي.. فوائد بالجملة لجمبري الفراولة

من 901 إلى 926.. تريند الأرقام يثير السخرية عبر السوشيال ميديا..ما قصته؟

تصميم الفراشة المعدل.. نانسي عجرم تتألق بفستان جذاب في حفل عيد الفطر

فيديو

زي البني آدمين بالظبط.. الروبوت أليكس تكلفته ٨ ملايين دولار

هنا الزاهد مبتعرفش تطبخ ومعجبة هددتني بمية نار.. 7 تصريحات نارية لأحمد فهمي «فيديوجراف»

غرق لنش بالبحر الأحمر.. وإنقاذ 35 شخصا بينهم 25 سائحا| شاهد

رسائل مهمة من الرئيس السيسي في ذكرى تحرير سيناء |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أبطال من سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: أفراح سيناء بالتنمية في عيد تحريرها

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: المساجد ودورها الراقي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب .. رقصة الموت

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحلال والحرام.. في عُرف "جعفر العمدة"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفجوة بين المشاعر والكلمات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دراما رمضان وتعرية المجتمع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المرأة في دراما رمضان قوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ