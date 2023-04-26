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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

ماتت على يده.. قصة رنا ضحية طبيب نساء وتوليد شهير| فيديو جراف

وفاة رنا البنا
وفاة رنا البنا

وفاة رنا  البنا داخل مركز طبي.. توفيت فتاة شابة تدعى رنا البنا على يد طبيب شهير بدمياط أثناء إجراء جراحة عملية ولادة قيصرية بالمركز الطبي الخاص به.

 

مأساة تتكرر من وقت لآخر داخل عيادة طبيب شهير بدمياط متخصص بأمراض النساء والتوليد،  وهى وفاة مريضة أثناء عملية الولادة.

 

دافعت عنه وماتت على يده.. قصة رنا ضحية طبيب نساء وتوليد شهير

 

ضحايا الطبيب على مدار العام

جدير بالذكر أنها ليست الواقعة الأولى للطبيب، فعلى مدار العام كان هناك أكثر من حالة وفاة بالمركز الطبي الخاص به.

تداول رواد “فيس بوك” منشورا خاصا بالمجنى عليها، ضحية اليوم، وهى تدافع عن هذا الطبيب عندما توفيت إحدى مريضاته أثناء الولادة في أغسطس الماضي، واليوم أصبحت هي إحدى ضحاياه.

ولمتابعة المزيد حول وفاة رنا البنا داخل مركز طبي بدمياط نتيجة الإهمال الطبي، تابع الفيديو جراف التالي:

وفاة رنا البنا مركز طبي طبيب شهير بدمياط عملية ولادة قيصرية بالمركز الطبي الخاص به

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