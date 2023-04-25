بيان عاجل من وزير الخارجية الروسي بشأن أحداث السودان

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم، إن ما يحدث في السودان مأساة. مضيفا، أن الناس يموتون في الخرطوم بسبب الصراع المسلح.

وأشار لافروف خلال اجتماع مجلس الأمن الذي تترأسه روسيا في نيويورك، إلي أن هناك تهديدات كبيرة للدبلوماسيين الأجانب في السودان. حسبما ذكرت وسائل إعلام عربية.

وأكد أن الاستنتاج الرئيسي الذي يمكن استخلاصه من الأزمة في السودان هو عدم التدخل في المفاوضات بين الأفارقة.

وتابع وزير الخارجية الروسي: فاغنر شركة عسكرية خاصة وعدد من الدول منها مالي والسودان وجمهورية إفريقيا الوسطى لجأت لخدماتها.