إصابة شخص في تصادم دراجة نارية وميكروباص بشبين القناطر

أصيب سائق دراجة نارية فى تصادم سيارة ميكروباص على طريق شبين القناطر - نوى أمام قرية كفر طحا دائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.
تلقى المقدم دكتور أمير الكومى رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر بلاغا بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص ودراجة نارية على دريق شبين – نوى امام قرية كفر طحا ووجود مصاب.
تم إخطار اللواء نبيل سليم مدير امن القليوبية واللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية وانتقل الرائد باسم منصور نائب مأمور المركز وتبين اصطدام السيارة الميكروباص بالدارجة النارية بسبب السرعة.
وأسفر الحادث عن إصابة قائد الدراجة النارية وتم نقلة إلى المستشفى وتحرر المحضر اللازم وتولت الجهات المختصة التحقيق .