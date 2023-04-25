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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

موسكو تتهم واشنطن بالتلاعب في تأشيرات الصحفيين الروس.. تفاصيل

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن موسكو تتوقع أن تبذل الأمم المتحدة جهودًا لحل قضية إصدار التأشيرات الأمريكية بشكل جذري.

وأشارت زاخاروفا إلى أن السلطات الأمريكية متورطة في التلاعب بالتأشيرات للصحفيين الروس على نطاق واسع، وذلك وفق ما نشرته الصحف الروسية.

وقالت زاخاروفا خلال اجتماع لجنة الإعلام التابعة للأمم المتحدة: "نعتبر مثل هذه التصرفات من قبل واشنطن عملاً فاضحًا من التعسف وتجاهل مخجل لقواعد التفاعل بين الدول، ونتوقع أن الأمانة العامة للأمم المتحدة، وقيادة هياكل الأمم المتحدة ذات الصلة، على أساس اتفاقيات ملزمة قانونًا مع الدولة المضيفة، سوف بذل الجهود اللازمة للتصحيح الجذري لمثل هذا الوضع غير المقبول".

يذكر أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قد وصل إلى مقر الأمم المتحدة، يوم الإثنين، حيث يترأس اجتماعات مجلس الأمن، ولم يرافق الوزير في هذه الرحلة مجموعة من الصحفيين، لأن الولايات المتحدة لم تصدر تأشيراتهم في الوقت المناسب.

وفي وقت سابق، قال مصدر دبلوماسي روسي إن الصحفيين الأمريكيين سيشعرون بأقصى درجات الانزعاج بعد رفض واشنطن إصدار تأشيرات أمريكية لمجموعة من وسائل الإعلام الروسية للعمل في فعاليات الأمم المتحدة في نيويورك.

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