بابافاسيليو عقب تعادل البنك مع المصري: حزين على ضياع النقاط

عبر بابافاسيليو المدير الفني لفريق البنك الأهلي عقب التعادل أمام المصري البورسعيدى عن حزنه علي ضياع النقاط.

وأكد "بابافاسيليو" بأننا أضعنا علي مدار شوطي المباراة العديد من الفرص المحققة التي كانت كفيلة بتحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة كاملة.

وواصل بأنه سعيد بأداء اللاعبين داخل المستطيل ولكن سوء التوفيق حرمنا من فوز مهم ،حيث أننا سيطرنا علي معظم فترات اللقاء أمام فريق كبير بحجم المصري الذي يمتلك لاعبين علي مستوي عال.

واختتم بابافاسيليو حديثه بأن متبقي ثمان مباريات علي نهاية مسابقة الدوري المصري الممتاز سنواصل العمل بقوة من أجل تخطي هذه المرحلة الصعبة.