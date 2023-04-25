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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صوامع وشون الشرقية تستقبل 26 ألف و697 طن قمح

قمح
قمح

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على وكيلي وزارتي الزراعة والتموين متابعة سير عملية حصاد و توريد الأقماح لصوامع وشون المحافظة لافتا إلى أهمية التأكد من  كافة الإشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة وصحية حتي نهاية الموسم.

ومن جانبها أوضحت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين ان ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ ١١٩٩١ طن و ٢٠٠ كيلو قمح ليصل اجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم ٢٦٦٩٧ طن و ٣٥٠ كيلو قمح ،مشيرة إلي تمام جاهزية جميع المواقع التخزينيه لإستقبال الأقماح المحلية والبالغ عددها ٥٨ صومعة وهنجر وشونة لحين إستيفاء شونة ( الزنكلون ) أوراقها كموقع تخزيني.

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أوضح المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة بالشرقية أن ما تم حصاده من محصول القمح بلغ ٩٣٩٧٠ فدان حتي اليوم علما أن مساحة القمح المنزرعة هذا العام بلغت ٣٨٠٠٦١ فدان منها حوالي ٣٧٧١١ فدان منزرعة على مصاطب لكونها لها عدة  فؤائد للمزارع.

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