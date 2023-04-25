برلماني: ذكرى تحرير سيناء ستظل شاهدة على انتصارات غالية حققها الجيش المصري

تقدم النائب مدحت الكمار، عضو مجلس النواب، بالتهنئة إلى الرئيس السيسي، والقوات المسلحة الباسلة، وشعب مصر العظيم، بمناسبة حلول الذكرى الـ 41 لتحرير سيناء، قائلا إن هذا اليوم سيظل شاهداً على البطولات والتضحيات الغالية التي قدمها الجيش المصري العظيم لرفعة شأن مصر والدفاع عن أمنها وكرامتها واسترداد ترابها العزيز الغالي في سيناء.

ونوه الكمار، في بيان له اليوم، بالانتصار العظيم الذي حققه الجيش المصري العظيم في حرب 1973، ويجسد إرادة خير أجناد الأرض، الذين ارتوت أرض سيناء بدمائهم الطاهرة من أجل استرداد جزء غالي وثمين من أرض مصر، مؤكدا أن نصر أكتوبر وتحرير سيناء كاملة، مناسبة وطنية وغالية على قلوب ملايين المصريين.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن هذا اليوم الذى رُفع فيه العلم المصرى على أرض سيناء، بعد استكمال تحريرها، يشكل ملحمة وطنية رائعة صنعها أبطال قواتنا المسلحة، ومصدر فخر للأمة المصرية وعلامة فارقة فى التاريخ المصرى تتعلم منه الأجيال الجديدة، وفخر للتاريخ المصري.

واختتم النائب مدحت الكمار، بالتأكيد على أن مصر وبعد استرجاع سيناء، بدأت خطة طويلة لتعميرها بتوجيهات الرئيس السيسي، وتعميرها هو أكبر مكافأة لأهلها والسيناويين الذين بذلوا الجهد والدم والعرق لتطهيرها من الاحتلال، مشيرا إلى أن سيناء تشهد عملية تنموية ضخمة وغير مسبوقة، لتخوض غمار التنمية بعد سنوات الحرب والتضحيات.