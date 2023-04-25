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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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اللحظات الأولى لوصول مجموعة المصريين القادمين من السودان |فيديو

وصول المصريين من
وصول المصريين من السودان

 قالت مراسلة "إكسترا نيوز" إن هناك جهودًا كبيرة للغاية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لعودة المصريين للوطن بأمن وأمان والكل يتكاتف لعودة المصريين، وخلية الأزمة التي تعمل على قدم وساق لتأمين وصول المصريين.

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عاجل وصول مجموعة جديدة من المصريين القادمين من السودان

وأضافت، أنه من المتوقع وصول 186 مواطنًا اليوم على متن طائرتين لمطار شرق القاهرة، ويتم تيسير تسهيلات خروجهم من المطار، وذلك تنفيذًا لتعليمات الرئيس.

 

 ورصدت "إكسترا نيوز" لحظة هبوط طائرتين جديدتين على متنيهما عددا من المواطنين المصريين العائدين من السودان إلى أرض الوطن، وذلك لليوم الثاني على التوالي. وقالت "نور" إنه بالأمس وصلت طائرتان أيضا وعلى متنيهما أول فوج من المصريين العائدين من السودان، والذين نجحت الجهود المصرية في إجلائهم من السودان، واليوم يصل فوج جديد وعلى وجوههم ملامح ارتياح واطمئنان لوصولهم لأرض الوطن العزيز، فمصر هي حصن الأمن والأمان.

 

الدولة المصرية 

 

 وأوضحت أن هذه هي عادة الدولة المصرية في رعاية أبنائها في الداخل والخارج، وسبق أن تحركت مصر بسرعة تجاه المصريين في الخارج سواء وقت جائحة كورونا أو خلال الحرب الأوكرانية، وشددت على أن الرئيس السيسي يتابع لحظيا وصول المصريين من السودان بأمان إلى أرض الوطن. 

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