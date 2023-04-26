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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم الأربعاء..انطلاق الجولة الأولى من سباقات الهجن بالعريش

الاستعداد لخوض سباقات
الاستعداد لخوض سباقات الهجن غرب العريش

 

 

تنطلق اليوم الأربعاء، الجولة الأولى من سباقات الهجن بمنطقة الكيلو ١٧ غرب العريش  في إطار احتفالات محافظة شمال سيناء بالعيد القومي ال٤١، بحضور وزير الشباب والرياضة ، ووزيرة الثقافة  واللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء. 

 

ويتخلل المهرجان تقديم  فقرة فنية غنائية ، واستعراض الهجن المشاركة في السباقات ، حيث تقام الشوط  الأول من سباق الهجن، بمشاركة عدد من القبائل العربية   كما سيتم افتتاح معرض المنتجات التراثية واليدوية، وعروض لفرقة العريش الشعبية وفرقة الثقافة الاستعراضية.

 

جلسة برلمانية:

 

 كما ستعقد جلسة برلمانية لبرلمان الطلائع والشباب بجامعة سيناء، وحوار مفتوح لشباب الجامعات والهيئات البرلمانية و الكيانات الشبابية  من 9 جامعات،  يعقبها  حفل فنى تقدمه فرق مراكز الفنون والشعب الفنية بجامعة سيناء والشباب والرياضة، علاوه على تقديم حفل استعراضي لفرق الفنون الشعبية.

 

ويتضمن برنامج الاحتفالات ، استقبال الضيوف المشاركين في أعياد تحرير سيناء ،  بقرية الروضة،  ضيوف المحافظة ،  حيث سيتم تفقد مركز شباب شهداء الروضة ، ومشروعات مبادرة حياة كريمة، وكذلك انطلاق ماراثون الرياضة من أجل التنمية.


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