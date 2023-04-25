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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ شمال سيناء يشهد حفل تخريج دفعة جديدة من القابلات بالعريش

حفل تخرج القابلات
حفل تخرج القابلات بمديرية الصحة بشمال سيناء

شهد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، حفل تخريج دفعة جديدة من القابلات، بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة بالعريش، بحضور الدكتور طارق محمد شوكة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، الدكتورة آمال عبد الحي، مدير إدارة رعاية الأمومة والطفولة بوزارة الصحة، والدكتور رياض إسماعيل وفايز أبو حرب عضوا مجلس الشيوخ وعايدة السواركة وسالم أبو مراحيل عضوا مجلس النواب ومديري المستشفيات وأعضاء هيئة التمريض.

نشر ثقافة الولادة:


وأكد المحافظ ، أن تنفيذ هذا البرنامج التدريبي يساهم في إعادة نشر ثقافة الولادة الطبيعية بالمجتمع، مثمنًا الجهود المبذولة من جانب وزارة الصحة والسكان للنهوض بالمنظومة الصحية بشمال سيناء، مقدمًا في هذا الصدد الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي للمبادرات الصحية التي تم تنفيذها بالمحافظة.

ووجه المحافظ مديرية الصحة ، أن القابلة التي تقوم بعملية ولادة طبيعية للسيدات بدون استخدام الأدوات الجراحية، مؤكدًا علي أن ما تقوم به القابلات عمل نبيل.

من جانبه أشار الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إلى أن البرنامج التدريب استغرق مدة 6 أشهر "من 15 أكتوبر الماضي وحتي 30 مارس الماضي" تم خلالها تدريب 23 ممرضة من العاملات بمنشآت الرعاية الصحية الأولية ومستشفيات محافظة شمال سيناء تدريبًا نظريًا وعمليًا على مهارات الولادة الطبيعية.

ومن جهتها، أشارت الدكتورة آمال عبد الحي، مدير إدارة رعاية الأمومة والطفولة بوزارة الصحة، أن البرنامج التدريب للقابلات يأتي في إطار رؤية مصر 2030 وتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ علي صحة المرأة المصرية والجنين.

وفي نهاية الاحتفال قام المحافظ ومرافقوه بتسليم الخريجات شهادات التقدير وحقيبة الأدوات الخاصة بالقبالة لهن.

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