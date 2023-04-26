الرئيس السيسي يوجه بتقديم كافة أوجه الدعم لعملية إجلاء المصريين من السودان.. ونهلة سلامة: تعرضت لهجوم شديد بسبب حضرة العمدة باخد بسببه حسنات

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات الهامة نرصد لكم ابرزها في التقرير التالي:

عاجل وصول مجموعة جديدة من المصريين القادمين من السودان



وصلت الأن مجموعة جديدة من المصريين القادمين من السودان بعد نجاح السلطات المصرية في عملية إجلائهم.

الرئيس السيسي يوجه بتقديم كافة أوجه الدعم لعملية إجلاء المصريين من السودان



نقلت فضائية “إكسترا نيوز”، عن مصادر مصرية مسئولة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتقديم كافة أوجه الدعم لعملية إجلاء المصريين من السودان.

باخد بسببه حسنات.. نهلة سلامة: تعرضت لهجوم شديد بسبب «حضرة العمدة»

‏قالت الفنانة نهلة سلامة عن دورها في مسلسل حضرة العمدة إن المخرج عادل أديب مخرج كبير ودائمًا ما يختار لها أدوارًا مفاجئة بالنسبة لها وأنها كانت خائفة قبل التصوير وطلبت منه أن تكون هناك جلسات بينهم للتنسيق بسبب خوفها من الدور وتمنت أن تكون قد وفقت في أدائه.



الصليب الأحمر: الوضع الإنساني بالسودان مقلق ونواجه صعوبات في الوصول للمحاصرين

قالت الدكتورة إيمان الطرابلسي المتحدثة الإقليمية باسم اللجنة الدولية لـ الصليب الأحمر، إن المعلومات التي تصلهم عن الوضع الإنساني في السودان مقلق جدا، ومازال هناك سكان عالقون في مناطق الاشتباكات.

الابتسامة تعلو الوجوه.. شاهد فرحة المصريين لحظة العودة من السودان



عرضت قناة إكسترا لقطات للحظة وصول المصريين من السودان، وظهر على وجوه الجميع فرحة شديدة، وأن الابتسامة تعلو الوجوه.

خلية أزمة تتابع عملية إجلاء المصريين من السودان.. فيديو



قالت مصادر مصرية مسئولة لفضائية إكسترا نيوز، إن "خلية أزمة من الدفاع والمخابرات العامة الداخلية والخارجية والهجرة يتابعون عملية إجلاء المصريين من السودان".

ضياء رشوان يكشف تفاصيل استكمال تجهيزات الحوار الوطني المقترح انطلاقه 3 مايو

استعرض ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني تفاصيل اجتماع الغد لاستكمال تجهيزات الحوار المقترح انطلاقه ٣ مايو القادم.

حزب الإصلاح والنهضة: الحوار الوطني من المحطات المهمة في تاريخ الدولة المعاصر



قال الدكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن مجلس أمناء الحوار الوطني سوف يجتمع غدا ليستكمل تجهيزات بدء الحوار المقترح انطلاقه يوم ٣ مايو القادم.

سوسن بدر: كنت محظوظة بالعمل في مسلسلي "بابا المجال" و"جميلة"



‏قالت الفنانة سوسن بدر أنها كانت محظوظة بالعمل في المسلسلين "بابا المجال"، و "مسلسل جميلة" ومحظوظة في اختيارها لأداء هذه الأدوار.

لحظة وصولهم القاهرة.. العائدون من السودان يرددون هتافات "تحيا مصر"



عرضت قناة "إكسترا نيوز"، لقطات للحظة وصول المصريين من السودان، وظهر على وجوه الجميع فرحة شديدة، والابتسامة تعلو الوجوه، وظل الجميع يردد “تحيا مصر”، بعد الوصول لـ مطار شرق القاهرة.

الرئيس السيسي يتلقى تقارير دورية لخلية الأزمة المعنية بإجلاء المصريين من السودان



نلقت فضائية إكسترا نيوز، عن مصادر مصرية مسئولة، أن الرئيس السيسي يتلقى تقارير دورية من خلية الأزمة المعنية بعملية إجلاء المصريين من السودان، ووجه الرئيس السيسي بتقديم كافة أوجه الدعم لعملية إجلاء المصريين من السودان.

رئيس حزب حقوق الإنسان يوضح أهم أهداف مجلس أمناء الحوار الوطني



‏قال المستشار جمال التهامي رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة إن مجلس أمناء الحوار الوطني قد أجرى عدة اجتماعات كثيرة قبل ذلك والاجتماع القادم غدا سيتم مناقشة فيه بعض الأحداث الموجودة على الساحة هذه الأيام وحالة الحرب بين أبناء الوطن الواحد في السودان بين جيش السودان ومليشيات الدعم السريع.